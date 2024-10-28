聖伯多祿的寶座向公眾公開展示至12月8日

這座象徵宗徒首席權的木製寶座，在世界主教會議閉幕彌撒結束後，被放置在聖伯多祿大殿的教宗祭台前，以供信徒敬仰至12月8日。

（梵蒂岡新聞網）早在10月2日世界主教會議開幕彌撒前，聖伯多祿工程處就在聖伯多祿大殿的祭衣室，向教宗方濟各展示了聖伯多祿的宗座木製寶座，並決定在世界主教會議結束時將其展出，以供信徒敬仰，之後再重新安置於宗座祭台原來的位置。

宣講福音並教導天主的子民

聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機解釋：聖伯多祿的寶座是“愛的寶座”。善牧為他的羊捨命，祂認識祂的羊，並以名字呼喚祂的羊。耶穌問伯多祿“你愛我嗎？”正因這份愛，並且是最重要的誡命，耶穌授予了伯多祿餵養羊群的責任，使他成為自己在塵世間的代表和宗徒之長。聖伯多祿古老的寶座是愛的寶座，因為它向我們展示唯有相互的愛才能孕育出真正的基督徒團體並能同道偕行。聖伯多祿的寶座讓我們回顧早期的基督徒團體氛圍，大家聚集於牧者周圍，每個人都被召喚去追隨耶穌，但這條路從來不是以個人為中心，而是始終和兄弟姊們同道偕行。

聖伯多祿的講道寶座

當米開朗基羅在設計新聖伯多祿大殿後殿時，認為光線於建築有其同等重要的地位，而貝尼尼則完美地發揮這一原則：一道亮光的射入，在光中有一隻鴿子的顯現，如同聖神，並有天使在雲間飛舞。在這樣的景象中，一座巨大的銅製寶座從天而降，掩蓋了另一座更小的寶座。據傳統，這個小寶座就是當時聖伯多祿講道時所使用的。這個古老的寶座於九世紀由法蘭克國王查理二世贈送給若望八世教宗，但是寶座上的一些裝飾可能源於更早的年代。寶座外框為十三世紀所製，採用栗木、松木和白蠟木打造，並設有四個金屬環，方便在大殿中遊行時搬運。

提醒教宗他們的職責

有人或許會想貝尼尼的這個作品是一個特殊的大聖髑箱子，其實是不對的。這個在1657到1666年間完成的古蹟作品，時刻提醒著聖伯多祿繼承人不變的職責：宣講基督、解釋並教導天主的聖言。正如在寶座上方的聖神引領人走向真理，祂也是慰藉者和代禱者，並在危急關頭賜予正確的教導。

寶座的裝飾

寶座兩側有四位傑出的神學家：西方的教父聖盎博羅削、聖奧思定和東方的教父聖亞大納削、聖金口十字若望，他們以指尖托起寶座。銅製的寶座上有三段浮雕福音經文，象徵著教宗作為基督的代表的職責：餵養我的羊群，既把人類羊群託付給伯多祿；洗腳，表示其職務的本質是服務,最後是交付天國的鑰匙。這個尺寸寬大的寶座，為最高大的人使用也是綽綽有餘，表明誰應坐此寶座並非由人來決定。

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