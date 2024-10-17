世界主教會議簡報（十一）：信仰的至一性與數字世界的福傳

在10月16日世界主教會議的新聞簡報會上，介紹的主題是在日益同道偕行的風格中，教會的至一性與主教團的職能。

(梵蒂岡新聞網)10月15日下午和16日上午，在世界主教會議的工作中，討論的主題是教會的至一性與主教團的職能。聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）和秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士在16日下午舉行的新聞簡報會上介紹了大會的進展情況。15日下午有328人出席會議，討論《工作文件》的最後一部分；16日上午有347人出席會議。

數字世界與堂區

魯菲尼部長強調，“從一開始，教會就與城市有關，臨在於人們居住的處所，主教的領導與地域有著密切的關係”。現在，“教會也必須居住在數字世界中”，當心其中的“危險”。各小組“都關注堂區，以其為相遇之場所，但也需要發揮創造力和想像力，以擴大我們教會在其他領域的臨在”，例如數字領域。

各地主教團的同道偕行

接著，魯菲尼報告說，會議“討論了是否有機會將教義性職責下放給主教團的問題，以及發現不同文化之美的重要性，但不感到自滿”。此外，會上也“談論了各大洲主教團是個適合在大洲層級力行同道偕行精神的地方，那裡也適合用來加強各地主教團在中間層級的集體領導性”。與會發言者一致指出“維護教會至一性的重要性”。

為至一性服務的伯多祿牧職

隨後，魯菲尼繼續介紹：“大會討論了在全球化時代的教宗牧職，他的牧職不僅服務於天主教會的至一性，也服務於同其他基督徒的合一，並被視為最高的道德和靈性權威。”在確定討論的主題及其優先事項時，首先提到“以同道偕行和傳教使命為重點的主教團，審視在教義、禮儀、牧靈、紀律、行政領域內的神學性質、職能和權威”。具體而言，就是省思“如何在時代變遷的背景下，面對人員流動、文化和數字環境的現象，以傳教為基調重新調整大家的參與”。另外，會上也討論“如何兼顧同道偕行精神、集體領導性和首席權”。

文化世界中的福傳

皮雷斯女士在簡報會中強調，在不同的主題中，與會者都關注了文化世界中的福傳，認識到我們都處於福傳之地，以及基層小團體的作用能夠使堂區更有活力。

最後，這位世界主教會議信息委員會秘書總結道：“世界主教會議強調了適應文化和數字化變化的必要性，促使教會更具有同道偕行和傳教精神。大會的討論強調信仰的至一性和教會回應當代挑戰的能力。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html