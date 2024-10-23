世界主教會議簡報（十五）：最後文件草案也翻譯成中文

在世界主教會議新聞簡報會上，聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼介紹了大會最後一週的工作重點，即是對最後文件草案進行討論和修改。他也介紹了這一階段工作的方法。

(梵蒂岡新聞網)世界主教會議最後文件的草稿分發給所有與會者後，以“集體”和“個人”的方式對草案進行“修改”；大會同時繼續關注世界上正在發生的事件，並“強烈而明確地”向戰爭說“不”。這是聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）在10月22日上午舉行的例行新聞簡報會上介紹的要點。信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士也出席了簡報會。

“修改”的工作

魯菲尼首先表示：“接下來的幾個小時，今天下午和明天早上，將分小組對最終文件草案進行‘修改’的工作。上午會議結束時，特別秘書科斯塔（Giacomo Costa）神父詳細解釋了這一新階段工作的方法。”

接著，魯菲尼特別解釋道，關於“‘修改’是對文本改動的具體建議，能夠是刪除、添加、替換”。此外，“有集體的‘修改’和個人的‘修改’，集體修改是在不同的語言小組中通過的修改，每位成員受邀提出自己的建議。每一處‘修改’均要單獨投票通過，至少要達到絕對多數票，即半數多一票（50 + 1），以及只有大會成員有投票權”。

他繼續說道：“集體‘修改’的建議必須在23日中午前提交。個別成員也可以將單獨的‘修改’交予教會會議秘書處。”他補充說，集體的修改“更有分量”。

最後文件草案翻譯成烏克蘭文和中文

此外，魯菲尼也特別介紹說：“最後文件草案是用意大利文撰寫，以之作為正式語文。但透過非正式的工作翻譯，文本翻譯成盡可能多的語種，旨在方便各位成員進行分辨。在已翻譯的譯本，我重點指出的是烏克蘭文與中文的譯本。對後者，出席世界主教會議的兩位中國主教表達了高度讚賞。”

隨後，皮雷斯女士在其報告中表示，在當天上午的會議中，有343人出席會議，也包括教宗方濟各在內。她說：“今天上午所有的自由發言都聚焦於最後文件草案上，該草案因其平衡、深度及密緻而受到與會者的讚賞。”

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