世界主教會議簡報（十五）：最後文件草案也翻譯成中文
(梵蒂岡新聞網)世界主教會議最後文件的草稿分發給所有與會者後，以“集體”和“個人”的方式對草案進行“修改”；大會同時繼續關注世界上正在發生的事件，並“強烈而明確地”向戰爭說“不”。這是聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）在10月22日上午舉行的例行新聞簡報會上介紹的要點。信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士也出席了簡報會。
“修改”的工作
魯菲尼首先表示：“接下來的幾個小時，今天下午和明天早上，將分小組對最終文件草案進行‘修改’的工作。上午會議結束時，特別秘書科斯塔（Giacomo Costa）神父詳細解釋了這一新階段工作的方法。”
接著，魯菲尼特別解釋道，關於“‘修改’是對文本改動的具體建議，能夠是刪除、添加、替換”。此外，“有集體的‘修改’和個人的‘修改’，集體修改是在不同的語言小組中通過的修改，每位成員受邀提出自己的建議。每一處‘修改’均要單獨投票通過，至少要達到絕對多數票，即半數多一票（50 + 1），以及只有大會成員有投票權”。
他繼續說道：“集體‘修改’的建議必須在23日中午前提交。個別成員也可以將單獨的‘修改’交予教會會議秘書處。”他補充說，集體的修改“更有分量”。
最後文件草案翻譯成烏克蘭文和中文
此外，魯菲尼也特別介紹說：“最後文件草案是用意大利文撰寫，以之作為正式語文。但透過非正式的工作翻譯，文本翻譯成盡可能多的語種，旨在方便各位成員進行分辨。在已翻譯的譯本，我重點指出的是烏克蘭文與中文的譯本。對後者，出席世界主教會議的兩位中國主教表達了高度讚賞。”
隨後，皮雷斯女士在其報告中表示，在當天上午的會議中，有343人出席會議，也包括教宗方濟各在內。她說：“今天上午所有的自由發言都聚焦於最後文件草案上，該草案因其平衡、深度及密緻而受到與會者的讚賞。”
鏈接網址： www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html