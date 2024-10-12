世界主教會議簡報（八）：在聆聽、靜默和祈禱中紀念大公會議

在10月11日的世界主教會議新聞簡報會中，提到梵二大公會議開幕的週年紀念。三位來賓從各自的角度分享了對本屆同道偕行會議的感受。

（梵蒂岡新聞網）10月11日是一個象徵意義深遠的日子，1962年的這一天開啟了梵蒂岡第二屆大公會議。聖座傳播部部長兼世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）和該委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士當天上午在聖座新聞室舉行的簡報會上，向在場記者提到這件盛事。

美國紐瓦克總主教托賓（Joseph William Tobin）樞機、澳洲桑德赫斯特的主教麥金利（Shane Anthony Mackinlay），以及意大利南部宗座神學院的教授德西蒙（Giuseppina De Simone）女士應邀在簡報會上發言。

呵護關係

皮雷斯女士介紹說，從10月10日起，與會者開始討論第三個單元。如以往那樣，世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機作了相關的介紹，346人出席了會議。在霍勒利希樞機發言前，準樞機拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父帶領與會者默想了這個單元的主題。

大公守夜祈禱

魯菲尼告訴在場記者們，10月11日上午進行了小組討論，341人在場出席。下午各語言桌呈交報告。在對所要討論的議事日程進行表決後，進行自由發言。當晚7點，世界主教會議的與會者參加在梵蒂岡內舉行的大公守夜祈禱，教宗也出席。

更深入地聆聽

聆聽、靜默、祈禱，這些是世界主教會議中呈現的3個最明顯的方法準則。托賓樞機對此解釋說：“這次與以往相比，聆聽以深刻的方式呈現出來，不僅在教會及教會組織內，也確實努力促使每一個人得到聆聽。這也有助於更廣泛的參與，使我們有機會以不同的方式跟隨會議工作的進展和深化有關的議題。”

神學進入現實生活

德西蒙教授表示，“我覺得這兩期會議使用的方法的確有革新性的特徵，其本身就是希望的標記。這個方法能讓世界學到許多”。她也提到聆聽和靜默，說“這本身就是與問題相處的能力。不立即尋找最終答案，而是處在所提出的問題中，這些提問是從人類向我們講述的創傷中呈現出來的”。

德西蒙教授對各圓桌的工作形式感觸很深。她說，“這是聚集了全體天主子民，這種方式讓我們活出了在一起的意義”。如此一來，神學也“有了意義重大的臨在與份量，因為它直接進入現實，進入活生生的關係結構”。

做事的新方式

麥金利主教則談了他所在教區和大洲的同道偕行經驗。他敘述道：“澳洲全體委員會在本屆世界主教會議召開的前幾年就開始了這個進程，包括主教、修會人員和信友在內的大約250人聚集在一起。在那個機會上，我們也經歷了需要面對的眾多議題，親手觸摸人們的憂慮。”

不那麼以歐洲為中心的世界主教會議

關於這次世界主教的議題，麥金利主教在回答記者提問時表示，他注意到一種不那麼以歐洲為中心的視野，在世界主教會議的對話內，融入了不同的“文化幅度，尤其是南美和非洲”。

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