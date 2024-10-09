梵蒂岡宗座圖書館將參加沙特阿拉伯吉達伊斯蘭藝術雙年展

從2025年1月25日至5月25日，梵蒂岡宗座圖書館館藏中的一些作品將在伊斯蘭藝術雙年展中展出，展場設在在阿卜杜勒·阿齊茲國王國際機場朝覲航站樓。該航站樓對來自世界各地的穆斯林非常重要，因為每年它都會接待數百萬前往麥加的朝聖者。

(梵蒂岡新聞網)梵蒂岡宗座圖書館發表公告稱，圖書館的部分館藏作品將要參加伊斯蘭藝術雙年展。該雙年展將於2025年1月25日至5月25日在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）舉行。

該展覽由迪里耶（Diriyah）雙年展基金會主辦，展覽場館設在吉達阿卜杜勒·阿齊茲國王國際機場朝覲航站樓。雙年展展覽場地總面積11萬平方米，活動也包括出版展出作品的詳盡目錄。該航站樓對世界各地的穆斯林具有深遠的意義，它每年接待數百萬人途徑此地前往麥加進行朝覲和副朝覲活動的朝聖者。

這個雙年展是一個獨特的文化活動，呈現出伊斯蘭文明在藝術和科學上的各種表達。它是相遇及創作的場所，為參觀者提供了解伊斯蘭藝術與文化對當代世界貢獻的機會。雙年展讚揚並促進全球伊斯蘭藝術表現形式的多樣性，旨在推動不同文化之間的理解與合作，透過廣泛的當代藝術作品、歷史悠久的工藝品以及多重感官的體驗，架起一座連結過去、現在和未來的橋樑。

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