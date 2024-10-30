聖座保護兒童委員會公布首份報告

在成立十年後，聖座保護兒童委員會發表了首份關於保護措施和相關程序的年度報告，督促教會以人權為基礎、以受害者為中心，對侵犯的禍害做出“嚴厲”反應。

(梵蒂岡新聞網）“我希望你們為我準備一份關於教會保護未成年人和弱勢成年人措施的報告。開始這個工作可能會困難，但我要求你們從必要的地方開始，以便我們能夠就正在發生的事和需要改變的事提供可靠的報告，以便相關部門採取行動。”這是教宗方濟各在十年前成立聖座保護兒童委員會時，對該委員會提出的要求。在經過長期認真的工作後，聖座保護兒童委員會於10月29日公布了第一份關於保護措施和相關程序的年度報告。該報告約50頁，分為4個部分，匯總了來自五大洲、不同的機構和修會團體，以及羅馬聖座的資料。

這首份報告是由該委員會成員布爾・比奎希霍女士（Maud de Boer-Buquicchio）領導的工作小組編撰，她在保護未成年人方面具有豐富經驗。報告書的封面是一株高大的猢猻樹，是“堅韌”的象徵，展示出數千名受害者在檢舉和抗爭中的堅韌，好使教會愈加成為安全之所，並恢復因這些罪惡而失去的信任。整個委員會的工作和報告的重點就是以受害者的痛苦和治癒為中心。

該報告旨在促進教會以人權為基礎並以受害者為中心，對侵犯的禍害作出“嚴厲”反應。報告所收集的資源和最好的措施能在全球各地方教會分享，而且成為委員會能夠系統地報告調查結果和提出建議的工具，好能與教宗、受害者、地方教會和天主子民分享。

聖座保護兒童委員會提議，促進共同的願景並收集可靠的信息，好能幫助聖座在處理侵犯案件的程序和法律判決上具有更大的透明度。

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