預防腫瘤的露營車為貧困女性提供免費治療和就診

預防腫瘤的露營車再次回來，這次是停在教宗帶領信眾誦念三鐘經的宗座大樓窗口的下方。露營車是意大利科門協會的巡迴走動的門診，專門用於預防和對抗腫瘤。這個創舉由教宗賑濟所在傑梅利醫院合作下推動，表明“教宗永不離棄窮人”。

（梵蒂岡新聞網）意大利科門（Komen Italia）協會的露營車每月一次回到梵蒂岡區域，本次是在10月29日。這次車子停在教宗方濟各主日帶領信眾誦念三鐘經的宗座大樓窗口的下方。這輛白色的車子上畫著粉紅色的汽球和蝴蝶結，是科門協會多年來致力預防和對抗腫瘤的象徵。

車子停在梵蒂岡城古老城牆的陰影下一整天，為貧困女性和在梵蒂岡周圍走動的無家可歸的婦女以及得到聖瑪爾大門診照顧的女性，提供乳房X光攝影檢查。拉利（Massimo Ralli）醫生解釋說，婦女們前來就診，接受檢查和診斷，“如果查出疾病，這些婦女將在傑梅利醫院接受進一步的檢查和所有其他必要的治療”。

巡迴走動的診所是由教宗賑濟所推動的一項創舉，是教宗為貧困者提供的諸多服務中的又一項服務。比如，在聖伯多祿廣場柱廊下設置的淋浴設施、理髮服務，以及離聖伯多祿廣場不遠的“慈悲之恩”宿舍。教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機說，“聖父教宗永不離棄他的貧困者”。

預防腫瘤露營車將於一個月後再次回到梵蒂岡區域。這項預防活動首次出現是在今年4月18日。迄今為止，已有近百名不同年齡和國籍的女性前來就診和檢查。這是個挽救生命的舉動。

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