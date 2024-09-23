全球267位新主教齊聚羅馬參加培訓課程

在最近一年新被祝聖、來自世界各地的267位主教齊聚羅馬，參加由聖座主教部、東方教會部和福音傳播部共同舉辦的新主教培訓班。這課程9月15日開始，21日週六結束，為期一週。

(梵蒂岡新聞網)聖座主教部、東方教會部和福音傳播部於9月15日至21日共同舉辦了新主教培訓班。過去一年來新被祝聖的267位來自世界各地的主教接受培訓，其中既有來自歷史悠久教會的主教，也有傳教區和東方教會的新主教。

本次培訓班課程分為兩組進行，一組是來自46個國家的153位主教，其中包括25位東方禮的主教，以及在聖座任職的5位主教；另一組的114位主教則參加了福音傳播部的課程。

在一週的培訓課程期間，全體新主教在梵蒂岡晉見了教宗方濟各，並在聖伯多祿大殿和羅馬其它的聖堂舉行彌撒、拜見了聖座各部會的首長及聖座國務院各部門的負責人。新主教按照不同語種分成小組上課。

培訓課程結束後，聖座部會的組織者向本新聞網表示：“這幾天的課程非常密集，主教們經歷了陶成與共融的時刻，使新主教實際體驗了在與聖伯多祿的繼承人有效且實際的聯合中，主教集體領導的恩典。”

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