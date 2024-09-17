世界主教會議記者會：開幕前夕為教會和世界的罪請求寬恕
（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室9月16日召開記者會，介紹將於10月2日至27日在羅馬舉行的世界主教會議第16屆常規大會第二會期的工作。教會會議秘書長格雷奇樞機表示，世界主教會議是一段祈禱的時期；它「不是研討會」，而是「教會祈禱的集會」，是聆聽天主聖言並聽從聖神的時刻，也是懇求天主寬恕教會罪過的機會。聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼主持了這場記者會。
會前兩天避靜與前夕懺悔禮儀
格雷奇樞機解釋道，以同道偕行為主題的這第二及最後會期，如同第一會期那樣，「將在會前舉行為期兩天的避靜」。道明會拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父和本篤會安傑利尼（Ignazia Angelini）修女將於9月30日至10月1日在梵蒂岡帶領默想，之後在大會期間，他們兩人也會每天帶領祈禱。
今年的新意是在避靜結束時，教宗方濟各將於10月1日週二晚上在聖伯多祿大殿主持懺悔守夜禮。本禮儀由教會會議秘書處和羅馬教區主辦，並與男修會總會長聯合會（USG）及國際女修會總會長聯合會（UISG）共同合作，梵蒂岡媒體將進行轉播。這懺悔禮儀向所有的人開放，特別是年輕人。格雷奇樞機強調，這是「因為教會處於這悔改動態中的訊息，已經託付給了」年輕人。世界主教會議本屆大會總發言人霍勒利希樞機則表示，「青年因我們的罪過、因教會的罪過，深受痛苦」。
在懺悔禮儀中，參禮者先是聆聽三個見證，這三名見證人曾經遭受侵犯的罪、戰爭的罪，以及對移民悲劇漠不關心的罪。接著是告明己罪，格雷奇樞機表明，這是要「承認自己因疏失或行動，成了痛苦的緣由，對無辜和沒有防備能力的人所遭遇的不幸負有責任」。
我們尤其要告明以下這些罪：破壞和平的罪；糟蹋受造界的罪、傷害原住民的罪、傷害移民的罪；侵犯的罪；傷害婦女、家庭和青年的罪；把信理當成石頭來砸人的罪；相反貧窮的罪；不利於同道偕行的罪，缺乏聆聽、共融和人人參與的罪。
禮成之際，教宗要以全體信眾的名義向天主、向全人類的弟兄姐妹請求寬恕。
大公祈禱
10月11日晚上，教宗方濟各、與會的兄弟代表，以及在羅馬的其他教會和教會團體代表們，要一起在梵蒂岡的羅馬初期殉道者廣場參加大公祈禱，相傳那裡是聖伯多祿宗徒殉道的地方。於10月11日舉行祈禱活動，是為了紀念梵蒂岡第二屆大公會議於62年前的同一天開幕。
10月21日要舉行另一場避靜，以便於為最後文件的草稿做分辨。格雷奇樞機指出，屆時，「個人祈禱時刻與彼此交談及共融的時刻將會相互交織」，與會者在「互相聆聽、彼此相愛中友愛共融，在祈禱中共融」。格雷奇樞機也邀請修會團體，特別是度默觀生活的團體，以及全體信眾同心合意地祈禱，「願大會成員能順從聖神的聲音」。
四場向公眾開放的論壇
此外，本次會期的另一項新意是向所有人開放的神學－牧靈論壇。頭兩場將於10月9日晚上6點同時舉行，一場在耶穌會總會院、另一場在奧斯定學院進行，主題分別是「天主子民，傳教使命的主體」，以及「在同道偕行的教會中主教的角色和權威」。
其餘兩場也是同時進行，時間是10月16日晚上6點，地點與前兩場相同，主題分別是「地方教會與普世教會的相互關係」，以及「首席權的行使與世界主教會議」。
這兩場論壇也可以在線上參加。
世界主教會議與會者人數
霍勒利希樞機向記者們提供了本屆大會第二會期的相關數字。相較於第一會期，與會者名單「沒有大變動」。第二會期的成員，也就是有投票權的與會者，共計有368人，其中272位是主教，96位不是主教。
26名與會者有所變動，主要是替換。特別受邀者有8人，另一個新意是兄弟代表從12人調整成16人。「有鑒於姐妹教會見證了對這同道偕行進程深感興趣，教宗方濟各准許了增加他們的人數」。
格雷奇樞機隨後證實兩位中國主教的出席，一如去年的情況那樣：「國務院向我們告知了人名，我們沒有其它的信息。」
至於某些與會者的替換，則是出於當事人的要求：「有些人是因為健康的緣故，其他人決定不再回來。教宗沒有把任何人拒之門外。」
要邁出的步伐
世界主教會議第16屆常規大會特別秘書科斯塔（Giacomo Costa）神父在記者會上闡述了大會的細節，表明第二會期必須「提出要邁出的步伐」，考慮到「具體性」、「各地背景的多元性」，以及「當前同道偕行經驗的豐富性」。
本次會期將分成五個討論時段（Moduli）。每一個時段都有全體大會和分組時間。前四個時段分別專注於《工作文件》一個章節的特定議題。五個語言桌共分成36個工作小組；他們的工作如同2023年的會期那樣，「要在聖神內交談這個方法的啟發下建構起來」，並有一名專家協助他們依照大會的方法論進行對話，卻不參與他們討論的內容。每個語言桌要撰寫一份簡短的撮要，在接下來的全體大會上匯報。
與研究小組的互動
教宗方濟各今年3月份成立了10個研究小組，就10個主題加以深入探討。關於這些研究小組與世界主教會議大會的互動，多名記者提出了疑問，例如：10個研究小組分析的主題是否會被排除在大會討論之外？格雷奇樞機回答道，研究小組不會被擱置在一旁，他們將要匯報「他們正在做的事，他們的行動方案，以及打算如何推進、深入探討這些議題」。然後，研究成果「將會呈報給教宗」。
樞機最後重申，世界主教會議的目標「正如在傳教使命中成為同道偕行的教會」，是要「協助教會向前邁進」。
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