世界主教會議記者會：開幕前夕為教會和世界的罪請求寬恕

格雷奇樞機和霍勒利希樞機等神長9月16日在聖座新聞室的記者會上介紹本屆世界主教會議第二會期的細節及活動。本次會期將於今年10月展開，開幕前夕由教宗方濟各親自主持懺悔禮儀，並有三名遭受過侵犯、戰爭和漠視移民之苦的受害者作見證。本次會期的新意在於四場向公眾開放的論壇。今年也會有兩位中國主教與會。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室9月16日召開記者會，介紹將於10月2日至27日在羅馬舉行的世界主教會議第16屆常規大會第二會期的工作。教會會議秘書長格雷奇樞機表示，世界主教會議是一段祈禱的時期；它「不是研討會」，而是「教會祈禱的集會」，是聆聽天主聖言並聽從聖神的時刻，也是懇求天主寬恕教會罪過的機會。聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼主持了這場記者會。

會前兩天避靜與前夕懺悔禮儀

格雷奇樞機解釋道，以同道偕行為主題的這第二及最後會期，如同第一會期那樣，「將在會前舉行為期兩天的避靜」。道明會拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父和本篤會安傑利尼（Ignazia Angelini）修女將於9月30日至10月1日在梵蒂岡帶領默想，之後在大會期間，他們兩人也會每天帶領祈禱。

今年的新意是在避靜結束時，教宗方濟各將於10月1日週二晚上在聖伯多祿大殿主持懺悔守夜禮。本禮儀由教會會議秘書處和羅馬教區主辦，並與男修會總會長聯合會（USG）及國際女修會總會長聯合會（UISG）共同合作，梵蒂岡媒體將進行轉播。這懺悔禮儀向所有的人開放，特別是年輕人。格雷奇樞機強調，這是「因為教會處於這悔改動態中的訊息，已經託付給了」年輕人。世界主教會議本屆大會總發言人霍勒利希樞機則表示，「青年因我們的罪過、因教會的罪過，深受痛苦」。

在懺悔禮儀中，參禮者先是聆聽三個見證，這三名見證人曾經遭受侵犯的罪、戰爭的罪，以及對移民悲劇漠不關心的罪。接著是告明己罪，格雷奇樞機表明，這是要「承認自己因疏失或行動，成了痛苦的緣由，對無辜和沒有防備能力的人所遭遇的不幸負有責任」。

我們尤其要告明以下這些罪：破壞和平的罪；糟蹋受造界的罪、傷害原住民的罪、傷害移民的罪；侵犯的罪；傷害婦女、家庭和青年的罪；把信理當成石頭來砸人的罪；相反貧窮的罪；不利於同道偕行的罪，缺乏聆聽、共融和人人參與的罪。

禮成之際，教宗要以全體信眾的名義向天主、向全人類的弟兄姐妹請求寬恕。

大公祈禱

10月11日晚上，教宗方濟各、與會的兄弟代表，以及在羅馬的其他教會和教會團體代表們，要一起在梵蒂岡的羅馬初期殉道者廣場參加大公祈禱，相傳那裡是聖伯多祿宗徒殉道的地方。於10月11日舉行祈禱活動，是為了紀念梵蒂岡第二屆大公會議於62年前的同一天開幕。

10月21日要舉行另一場避靜，以便於為最後文件的草稿做分辨。格雷奇樞機指出，屆時，「個人祈禱時刻與彼此交談及共融的時刻將會相互交織」，與會者在「互相聆聽、彼此相愛中友愛共融，在祈禱中共融」。格雷奇樞機也邀請修會團體，特別是度默觀生活的團體，以及全體信眾同心合意地祈禱，「願大會成員能順從聖神的聲音」。

四場向公眾開放的論壇

此外，本次會期的另一項新意是向所有人開放的神學－牧靈論壇。頭兩場將於10月9日晚上6點同時舉行，一場在耶穌會總會院、另一場在奧斯定學院進行，主題分別是「天主子民，傳教使命的主體」，以及「在同道偕行的教會中主教的角色和權威」。

其餘兩場也是同時進行，時間是10月16日晚上6點，地點與前兩場相同，主題分別是「地方教會與普世教會的相互關係」，以及「首席權的行使與世界主教會議」。

這兩場論壇也可以在線上參加。

世界主教會議與會者人數

霍勒利希樞機向記者們提供了本屆大會第二會期的相關數字。相較於第一會期，與會者名單「沒有大變動」。第二會期的成員，也就是有投票權的與會者，共計有368人，其中272位是主教，96位不是主教。

26名與會者有所變動，主要是替換。特別受邀者有8人，另一個新意是兄弟代表從12人調整成16人。「有鑒於姐妹教會見證了對這同道偕行進程深感興趣，教宗方濟各准許了增加他們的人數」。

格雷奇樞機隨後證實兩位中國主教的出席，一如去年的情況那樣：「國務院向我們告知了人名，我們沒有其它的信息。」

至於某些與會者的替換，則是出於當事人的要求：「有些人是因為健康的緣故，其他人決定不再回來。教宗沒有把任何人拒之門外。」

要邁出的步伐

世界主教會議第16屆常規大會特別秘書科斯塔（Giacomo Costa）神父在記者會上闡述了大會的細節，表明第二會期必須「提出要邁出的步伐」，考慮到「具體性」、「各地背景的多元性」，以及「當前同道偕行經驗的豐富性」。

本次會期將分成五個討論時段（Moduli）。每一個時段都有全體大會和分組時間。前四個時段分別專注於《工作文件》一個章節的特定議題。五個語言桌共分成36個工作小組；他們的工作如同2023年的會期那樣，「要在聖神內交談這個方法的啟發下建構起來」，並有一名專家協助他們依照大會的方法論進行對話，卻不參與他們討論的內容。每個語言桌要撰寫一份簡短的撮要，在接下來的全體大會上匯報。

與研究小組的互動

教宗方濟各今年3月份成立了10個研究小組，就10個主題加以深入探討。關於這些研究小組與世界主教會議大會的互動，多名記者提出了疑問，例如：10個研究小組分析的主題是否會被排除在大會討論之外？格雷奇樞機回答道，研究小組不會被擱置在一旁，他們將要匯報「他們正在做的事，他們的行動方案，以及打算如何推進、深入探討這些議題」。然後，研究成果「將會呈報給教宗」。

樞機最後重申，世界主教會議的目標「正如在傳教使命中成為同道偕行的教會」，是要「協助教會向前邁進」。

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