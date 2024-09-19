2024年度“拉青格獎”授予神學家奧里甘和雕塑家外尾悅郎

2024年度“拉青格獎”得主名單近日揭曉，獲獎者是深受學生敬重的美國聖母大學系統神學教授奧里甘教授和日本著名雕塑家外尾悅郎。頒獎儀式將於11月22日在梵蒂岡舉行，屆時，聖座國務卿帕羅林樞機將出席頒獎會並為兩位獲獎者頒獎。

(梵蒂岡新聞網)梵蒂岡本篤十六世基金會近日公布2024年“拉青格獎”獲獎者名單，授予美國印第安納州聖母大學神學系系統神學教授奧里甘(Cyril O'Regan)和日本雕塑家外尾悅郎（Etsurō Sotoo）。頒獎儀式將於11月22日在梵蒂岡舉行，屆時，聖座國務卿帕羅林樞機將出席頒獎會並為兩位獲獎者頒獎。隨後，兩位獲獎者將蒙教宗方濟各接見。

系統神學教授奧里甘博士

奧里甘教授是愛爾蘭人，1952年出生，美國印第安納州聖母大學神學系系統神學教授。他曾在愛爾蘭學習哲學，後在美國耶魯大學獲得哲學和神學博士學位，之後，任教於耶魯大學。他的主要研究領域是系統神學和基督宗教史。他發表了許多文章和多部著作，並撰寫了幾篇關於若瑟·拉青格-本篤十六世與他的訓導的重要文章。

日本雕塑家外尾悅郎

外尾悅郎1953年出生於日本福岡（Fukuoka），畢業於京都大學美術系，並在該大學任教，也在大阪任教。1978年，外尾悅郎教授訪問西班牙巴塞羅那，為聖家堂的建築所震撼，並請求在此做雕塑工作。他的雕塑工作按照安多尼·高迪（Antonio Gaudí）原初設計構想，從聖堂正面的耶穌誕生場景開始做起。之後，他皈依天主教並接受洗禮。他特別敬仰高迪，並積極推動高迪的列品案進程。外尾悅郎的主要作品分布在巴塞羅那聖家堂的各個角落，也為西班牙、日本和意大利其它地方創作了雕塑作品。他是第一位來自東亞的“拉青格獎”獲得者，也是第一位得獎的雕塑家。

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