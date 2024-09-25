邁向2027首爾世青節，心懷改變世界的勇氣

聖座新聞室9月24日舉行新聞發布會，介紹教宗方濟各為首爾世界青年節選擇的主題和徽標：「你們放心，我已戰勝了世界」。今年基督普世君王節，即在地方教會慶祝世界青年節的日子，世青節國際聚會象徵物的交接儀式將在聖伯多祿大殿內進行。

（梵蒂岡新聞網）「你們放心，我已戰勝了世界」（若十六33）：這是教宗方濟各為第41屆世界青年節選定的主題。這一屆世青節將於2027年在韓國首爾舉行，主辦方聖座平信徒、家庭和生命部部長法雷爾（Kevin Farrell）樞機9月24日在聖座新聞室介紹了相關信息。該主題選自《若望福音》，是耶穌的臨別贈言：祂在離去前叮囑門徒們懷著對復活的確信，活出受難和死亡的奧蹟。

蒙難之地

這位部長樞機開門見山強調，繼1995年馬尼拉世青節後，世界青年節再次返回亞洲這片文化、語言、信仰和傳統薈萃之地。亞洲只有11%的人口信奉天主教，教會是個少數團體，卻「充滿活力，推出各式各樣的舉措」，有「許多殉道者的英勇見證」。他們的芳表「至今仍綻放出強烈的信德與望德之光」。

世青節的機遇

法雷爾樞機表示，世青節蘊含了三重機遇：首先，這是所有青年普遍「重新發現基督徒生活之美」的機遇，進而能成為「眾多聖召開花結果的沃土，包括婚姻、司鐸和奉獻生活」的聖召。這將惠及韓國教會、亞洲和普世教會。

其次，不同文化在亞洲和睦共處，向對話開放，彼此互補。樞機認為，這個特質「對青年朝聖者的培育道路大有幫助，能使他們在因衝突和對立而如此撕裂的世界上，成為和平未來的信使」。

至於第三重機遇，樞機指出，亞洲的動力將促使青年省思信仰與現代性之間的對話：如果氣候危機、經濟不平等、數字革新、失去意義是發達社會的特色，那麼青年將在鼓舞下貢獻己力，讓當代文化能被福音所改變。

世青節象徵物交接及2025年主題

今年11月24日，基督普世君王節，按照慣例將在地方教會舉行世青節活動，主題是「仰望上主的人，奔走而不疲倦」（參閱：依四十31）。當天在聖伯多祿大殿要舉行世界青年節象徵物的交接儀式，依循傳統將青年十字架和羅馬人民救援之母像託付於韓國青年，以示韓國教會為2027年盛會的靈性準備工作正式啟動。

2025年禧年，青年蒙召成為希望的朝聖者來到羅馬。聖父教宗為第40屆世青節選定的主題是「你們也要作證，因為你們和我在一起」（若十五27）。福音這句話有如通往首爾的一座橋，樞機解釋道：「青年將能與伯多祿繼承人團聚在一起，齊心為基督作出勇敢的見證。」

勇敢攜手傳教的旅途

首爾總主教、當地籌備委員會主席鄭淳澤（Peter Soon-taick Chung）在新聞發布會上談論了韓國歷史、教難時期，尤其是首批信友的力量。他們在沒有傳教士協助的情況下接受了福音的種子。

總主教闡明，韓國世青節將是「一段意義深遠的旅途，青年將在其中與耶穌基督同在，反省並討論當代的挑戰和他們必須應對的不義處境」。同時，韓國世青節也是一場「慶典」，「讓所有人能體驗到韓國青年所創造的熱情又有活力的文化」。通過這段攜手共進的旅途，世青節的朝聖者將能勇敢地傳揚福音，並得到啟發去活出福音的喜樂。

徽標：天地之間

記者會上也介紹了首爾世青節的徽標：那是在韓國傳統藝術的靈感下畫就而成的十字架，僅有上下兩筆，一筆朝著天、一筆向著地，象徵了天地之間的聯繫、天主旨意的承行。

首爾總教區輔理主教、世青節總協調人李炅相（Paul Kyung-sang Lee）運用視頻解釋了其細節：藍色和紅色是韓國國旗的顏色，分別代表青年的活力與殉道者的鮮血，呼應了勇氣的主題；中心閃耀的黃色則是基督「世界之光」。

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