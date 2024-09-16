教宗：願利拉神父的芳表激勵司鐸毫無保留地奉獻自己

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中欣喜地向新真福利拉·塞拉芬神父致敬。前一天，利拉神父在墨西哥城瓜達盧佩聖母大殿榮列真福品，他是聖神會傳教士，創建了聖母無原罪仁愛傳教女修會。

（梵蒂岡新聞網）教會迎來了一位新真福，他是利拉·塞拉芬（Moisés Lira Serafín）神父。教宗方濟各9月15日在三鐘經祈禱活動中從宗座大樓窗口邀請信眾為這位新真福鼓掌。教宗讚許他一生致力於幫助人們增進信仰和對天主的愛。

教宗說：「昨天在墨西哥城，利拉·塞拉芬神父被冊封為真福了。他是聖母無原罪仁愛傳教女修會的創始人，一生致力於幫助人們增進信仰和對天主的愛，1950年蒙主恩召。願他的使徒熱忱激勵司鐸們為了天主聖潔子民的神益毫無保留地奉獻自己。請為新真福鼓掌！我看到那裡有幾面墨西哥國旗。」

新真福利拉·塞拉芬體現出「溫和及謙遜的基督聖子的樣貌」，並鼓勵「他在精神上的女兒們，即聖母無原罪傳教女修會成員，也效法」耶穌的這個面容。

新真福時常用親生兒子的語氣來談論天主，把天主「當成真正的父親」，而且流露出令人難忘的溫柔態度。他也活出了子女的「渺小」，總是歡喜地承行天父的聖意，即使臥病在床也不例外。

此外，新真福也是一位「靈性上父愛」的大師。他善於聽告解，並引領了許多人做出人生的抉擇。聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機9月14日在彌撒講道中如此表彰這位新真福，他以教宗代表的身份在墨西哥城瓜達盧佩聖母大殿主持了冊封真福彌撒。

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