俞樞機：教宗此行沉浸在遙遠的亞洲地方教會裡

在教宗方濟各啟程前往亞太四國訪問之際，來自韓國的聖座聖職部長俞興植樞機向本新聞網談論亞洲：那是富含靈性的土地，以宗教交談為重點；在亞洲宣講福音，意味著堅定亞洲人民特有的信仰喜樂。

（梵蒂岡新聞網）余興植主教曾於10年前在亞洲青年節期間於韓國迎接教宗方濟各，他這次以聖座聖職部部長的身份為教宗在亞太四國的旅行而激動欣喜。在教宗出發前，余興植樞機接受本新聞網採訪，講述了他的故鄉亞洲、一片擁有豐沛文化、多元宗教的土地。信仰要在那裡扎下根基，一大挑戰在於本地化的進程。樞機說：「這要通過新的語言和新的牧靈模式來發展。」

俞樞機首先表示：「我認為，教宗這次的亞洲之行，會堅定他對遠東的熱情。他曾多次表達過這份熱情，說起他剛晉鐸那幾年渴望去亞洲傳教的事。更廣泛地說，此行再一次證明對『邊緣地帶』的關注，教宗方濟各時常叮囑這點，幾乎以之作為整個教會旅途指引方向的指南針。」

「這是一種不自我封閉的目光，不把基督信仰的美好與創造力縮減成單一的祈禱、禮儀或牧靈行動模式；相反地，卻要加以擴大、超越邊界，聆聽也在那些顯然『遠離中心』的地方和教會發生的事。那裡雖然遙遠，卻富含活力和靈修。」

提到教宗此行的友愛主題，樞機指出，「到了那些國家，教宗將能沉浸在一個多元文化的世界，各式各樣歷史悠久的群體、文化與宗教傳統在那些地方和城市打成一片、和睦共處。如此一來，教宗將能堅定他所遇見的天主子民，同時也能在一個因衝突、戰爭與分歧而分裂的世界裡樹立友愛及分享的榜樣」。

談到基督信仰在亞洲的情況，俞樞機表示，亞洲多彩繽紛，其基督信仰旅途向來「沾染了」許多其他靈性的色彩，融入十分獨特的文化，其發展渠道是「新的語言、新的牧靈模式，以及對宗教交談的特別關注」。「宗教交談也被視為人類一齊走向天主的旅途，並且參與祂的救世計劃。在這層意義上，亞洲也能幫助西方的信仰更新，通過新福傳重新找到生命力，更加意識到我們基督徒對世界、對社會、對建設和平未來的使命」。

關於在亞洲福傳的議題，俞樞機強調，「眾所周知，從一方面來說，福音融入文化，使之成為一片能發芽茁壯的沃土，並且寬仁地予以接納；同時，福傳對文化來說永遠是一大挑戰，它要在成長的旅途上加以淨化和陪伴，使之更加符合天主的計劃，也就是更人性化」。

「在這層意義上，在亞洲宣講福音，意味著堅定亞洲人民特有的信仰喜樂，它的根基是眾多傳教士和福音見證人撒下的種子。然而，基督信仰同時也必須應對一些文化類型的挑戰。我尤其想到青年，他們有時被太過於世俗化、享樂主義和消費主義思維的文化及社會模式所吸引；還有些問題與更具地方特色的現象有關，例如：法術、巫術，暴力自衛，以及在某些情況下的部族意識和泛靈論。別忘了還有攸關窮人、家庭和守護生命的問題。」

此外，「整體而言，最重要的層面是基督徒見證，如同朝鮮首位殉道者聖金大建和許多其他亞洲殉道者的教導：哪裡有生命的見證，那裡也有福音的宣講，因為我們的生命先於言語和方法，必須首先以生命展現出福音的喜樂，成為照亮世界黑暗的光」。

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