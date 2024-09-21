韓國“和平之后”聖母像安置在梵蒂岡花園

在韓國殉道聖人紀念日當天，在梵蒂岡花園舉行了韓國“和平之后”聖母鑲嵌畫像的降福禮。

（梵蒂岡新聞網）教會於9月20日紀念韓國殉道聖人金大建（Andrea Kim Taegon）司鐸、丁夏祥（Paolo Chong Hasang）主教及同伴。當天下午在梵蒂岡花園舉行了韓國“和平之后”聖母鑲嵌畫像的揭幕及降福禮。在場的人中，有梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機、聖座聖職部部長俞興植（Lazzaro You Heung sik）樞機、這幾天前來述職的韓國主教們，以及大約200位平信徒、修女和司鐸。降福禮之後，眾人共同為教宗的意向誦念玫瑰經，特別與教宗一起懇求和平之恩。

2023年5月，俞興植樞機委託韓國藝術家沈淳華（Shim Soonhwa Catherine）為梵蒂岡花園製作一幅“和平之后”聖母鑲嵌畫像，並邀請這位藝術家前來梵蒂岡花園現場參觀，以確定作品的尺寸。

沈淳華於同年10月開始在畫布上繪畫，繪製完後製作了鑲嵌畫。這幅聖母鑲嵌畫像高1.5米、寬1米。那幅高1.6米、寬1.05米的油畫則贈送給了聖座聖職部，掛在該部會的辦公樓內。鑲嵌畫像在韓國製成並空運過來，而大理石畫框是在意大利卡拉拉製作的。

“和平之后”聖母像中，聖母身著紅色和青綠色的韓服，紅色代表母性，青綠色代表和平。在這幅作品中，聖母手拿玫瑰經唸珠，象徵祈禱是戰勝邪惡的武器。她腳下踏一支蛇，象徵邪惡。在這幅鑲嵌畫像中，也有耶穌聖嬰，祂降福眾人，手中拿著一個地球儀。耶穌聖嬰的服裝是具有民族特色的韓國兒童傳統服裝，表明孩童非常寶貴，始終需要受保護。

鑲嵌畫像中，聖母站著抱著耶穌聖嬰，這表達希望，願被戰爭的黑暗遮蔽的大地能通過和平之后的轉禱找到和睦與和平，為全人類展現一個新時代。畫像中也呈現一隻象徵聖神的鴿子。畫的背景呈金黃色，這顏色是天主的榮耀與王權和光明的象徵。除了這幅聖母鑲嵌畫像外，梵蒂岡花園中也有來自其他地方的聖母像。

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