教宗批准公開敬禮梅久戈耶聖母

教宗方濟各批准聖座教義部關於梅久戈耶聖母朝聖地的指示文件。該文件沒有對梅久戈耶聖母朝聖地超自然現象作出判定，但承認其豐富的靈性果實，同時作出了一些澄清。

（梵蒂岡新聞網)聖座教義部9月19日在聖座新聞室舉行記者會，介紹關於梅久戈耶朝聖地靈性現象的文件，該文件的題目為“和平之后：與梅久戈耶相關的靈性經驗”。該文件由聖座教義部部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機和聖座教義部教義部門秘書長馬泰奧（Armando Matteo）蒙席簽署，並於8月28日獲教宗方濟各批准。

該文件承認與梅久戈耶經驗相關的靈性果實的美好，批准信友在那裡舉行公開敬禮。該文件還強調，“本文件的結論並不涉及對自稱目擊者道德生活的判斷”，而無論如何，靈性恩典“並不一定需要人具有道德上的完美”。

積極的靈性果實

與梅久戈耶現像有關的場所已經成為世界各地朝聖者的目的地。該文件寫道，根據教會的傳統，“積極的果實尤其表現在促進信仰生活健康的實踐”。“大量的皈依者找到信仰或重歸信仰；許多人悔改並回到聖事的共融中；大量聖召；夫婦修和、婚姻及家庭生活得到更新。”黑塞哥維那小村的聖堂成了朝拜、祈禱、研討會、靈修退省、青年聚會的場所。

“來到梅久戈耶的人們尤其為更新他們的信仰生活，而不是為特別的請求”。文件也寫道，照顧孤兒、吸毒者、殘障者的愛德工作也興起了，來此地朝聖的也有東正教信友和穆斯林。

和平的訊息

聖座教義部的文件審視了梅久戈耶訊息的核心方面。這訊息就是從和平開始，不僅是沒有戰爭，也是在靈性、家庭和社會層面度和平的生活。聖母瑪利亞稱自己為“和平之后”：“我以和平之后的身份來到這裡，是要告訴所有人，為了世界的得救，和平是必要的。只有在天主內，才能獲得真正的喜樂，並由此產生真正的和平。因此，我呼籲皈依。”（參閱《1983年6月16日的訊息》）。這和平是仁愛生活的果實，這愛意味著愛所有人，包括非天主教徒。

以天主為中心

接著，文件指出，梅久戈耶聖母的訊息多次邀請人們信賴天主的愛。“我們可以認出訊息的一個核心，即聖母並沒有將自己置於中心，而是其完全指向我們與天主的契合。”另外，“瑪利亞的轉禱與工程清楚地顯示服從於耶穌基督，將祂作為在每個人身上施予恩寵和救恩的根源”。聖母瑪利亞代禱，基督“給予我們力量”，聖母的所有工作“就是激勵我們走向基督”：“此時，祂給予你們力量和喜樂，我藉著代禱親近你們。”（1993年11月25日的訊息）

此外，梅久戈耶聖母的許多訊息都在邀請信友認識到呼求天主聖神助佑的重要性：“當人們只向聖人祈求幫助時，這樣就錯了。重要的是呼求聖神降臨到你們中間，擁有了祂，你就擁有了一切。”（1983年10月21日的訊息）。

呼喚皈依

在梅久戈耶聖母的訊息中，我們發現“一個不斷邀請人們放棄世俗生活的方式和對塵世財富的過度依戀，以及總是呼籲人們皈依，好使世界獲得真正的和平”。呼喚皈依是梅久戈耶訊息的中心。此外也“不斷地敦促不要低估邪惡與犯罪的嚴重性，要非常認真地對待天主的召叫，與邪惡和撒旦的影響作鬥爭”。

祈禱和齋戒也非常重要，彌撒的核心地位、友愛共融的重要性以及尋獲人的生命在永生中的最終意義同樣是至關重要的。

澄清的內容

聖座教義部發表文件的第二部分強調了“少許”訊息需要澄清。文件寫道：“為了避免梅久戈耶這一寶藏受到損害，有必要澄清可能導致一些小團體曲解這些靈性經驗的寶貴建議，而導致的混亂。”

如果只擷取訊息的一部分，就會產生“混亂的人性經驗、神學上不準確的表達或不完全合理”的情形，即使是某些錯誤可能不是“由於惡意，而是由於主觀看法”所造成。在某些情況下，“聖母似乎表現出一些惱怒，因為她的一些指示沒有得到遵守；因此，她警告可怕的記號以及不再有顯現的可能”。但是，事實上，其它的訊息給出了正確的解釋：“那些做出災難性預言的人是假先知。他們說：‘某年某日，將會有災難’。我常說，如果世界不皈依，災禍就會來到。因此，我呼籲所有人皈依。”（1983年12月15日的訊息）。

批准公開敬禮

文件的結尾指出，對梅久戈耶大部分訊息的肯定評價，並不意味著對這些訊息直接源自超自然現象作出聲明。眾所周知，“儘管對於某些事實的真實性或這些靈性經驗的某些方面有不同的看法，但它所在地方的教會權威應重視牧靈價值，並促進這靈性價值的傳播”。

最後，聖座教義部敦促所有前來梅久戈耶的人士，“強烈建議，朝聖者來此朝聖不是為了與所稱目擊者會面，而是為了與和平之后瑪利亞相遇”。

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