梅久戈耶與教會的態度

根據梅久戈耶事件研究委員會和相關主教們的聲明，本新聞網公布聖座教義部秘書長馬泰奧蒙席的長篇演講節選，重建這些事件的時間線。

（梵蒂岡新聞網）聖座教義部9月19日發表文件，承認與梅久戈耶經驗相關的靈性果實的美好，批准信友舉行有關的公開敬禮。該部會教義部門秘書長馬泰奧蒙席（Armando Matteo）撰文，講述了在梅久戈耶事件發生後，教會的態度。以下是這篇文章的主要內容：

梅久戈耶有關聖母顯現的現象涉及的是自1981年6月24日開始發生在梅久戈耶聖雅各伯堂區的事件。該堂區由方濟各會士管理，屬於黑塞哥維那省，位於波黑（原南斯拉夫）的莫斯塔爾-杜夫諾教區。

當天傍晚，伊萬卡·伊萬科維奇（Ivanka Ivanković）和米爾雅娜·德拉基切維奇（Mirjana Dragičević）兩位女孩前往克尼察（Crnica）山腳下的波德布爾多（Podbrdo）地區。突然間，伊萬卡看到聖母（米爾雅娜未見顯現）。兩位女孩繼續朝村莊走去。同日，下午六點左右，六名年輕人在同一地點看到抱著嬰兒的聖母瑪利亞。除了伊萬卡和米爾雅娜，在場的還有維卡·伊萬科維奇（Vicka Ivanković）、伊萬·德拉基切維奇（Ivan Dragičević）、伊萬·伊萬科維奇（Ivan Ivanković）、米爾卡·帕夫洛維奇（Milka Pavlovi）、瑪利亞·帕夫洛維奇（Marija Pavlović）和雅科夫·喬洛（Jakov Čolo）。

同年7月21日，莫斯塔爾-杜夫諾教區的主教帕瓦奧·扎尼奇（Pavao Žanić）與六位“目擊者”會面，他們向主教報告了他們最近的經歷。主教相信“這些孩子沒有撒謊”。幾天後，在梅久戈耶堂區舉行堅振聖事時，他再次表達了這種信念。然而，1983年11月19日，帕瓦奧·扎尼奇主教向當時的聖座教義部遞交了一份關於聖母顯現的機密報告，表示他對此“非常強烈的懷疑”。

翌年10月12日，南斯拉夫主教團就梅久戈耶事件發表聲明，強調教會當局在評估顯現方面的權威，並禁止在梅久戈耶舉行官方性的朝聖活動。

1986年5月19日，負責評估梅久戈耶顯現的教區委員會做出裁定：“無法確認顯現的超自然性”（Non constat de supernaturalitate），其中11名成員贊成，4名成員反對。

同年，宗座駐貝爾格萊德的代辦對教區委員會的工作表示否定意見。當時的聖座教義部決定由南斯拉夫主教團重新審查此案。

次年，即1987年4月9日，南斯拉夫主教團委員會開始進行相關審查，工作持續到1991年4月。4月10日，南斯拉夫主教團委員會發布了關於梅久戈耶現象的最終報告，稱為《扎達爾聲明》，聲明如下：

“自始以來，主教們通過教區主教、主教團委員會以及南斯拉夫主教團梅久戈爾耶委員會，一直在關注梅久戈耶的顯現現象。基於迄今為止的研究，我們無法肯定這些現象具有超自然性。然而，許多信徒從各地來到梅久戈耶，出於宗教和其他原因，他們首先需要得到教區主教的關心和牧靈關懷，其他主教也應如此，以便在梅久戈耶，並與梅久戈耶，一起促進對聖母瑪利亞予以正當的虔誠敬禮，並與教會的訓導保持一致。為此，主教們提供適當的禮儀牧靈指南，並通過委員會繼續跟進並調查梅久戈耶的事件。”

讓我們回到1994年。10月28日，梅久戈耶的新任本堂神父拉特科·佩里奇（Ratko Perić）請求若望保祿二世成立一個委員會，對“顯現”做出最終裁決。1995年7月，宣布若望保祿二世將在他的薩拉熱窩牧靈訪問期間前往梅久戈耶。事實上，教宗在一些私人信件中對梅久戈耶持積極態度，並表達了前往該地的願望。得知此事後，佩里奇神父請求當時的聖座教義部避免教宗的這次訪問，最終此次訪問並未成行。

1998年3月2日，應留尼汪聖但尼教區主教的詢問，當時的聖座教義部回復稱，允許私人前往梅久戈耶朝聖，前提是不能宣稱梅久戈耶為真實顯現之地。此外，聖座教義部指出，佩里奇神父關於“不具超自然性”的立場並非聖座教義部的官方立場。

接下來的幾年，聖座教義部與波斯尼亞和黑塞哥維那主教團進行了多次磋商，討論重新審查整個相關文件的可能性。然而，波黑主教團聲明他們無力開展新的審查，也不認為這是適宜的。

一個轉折點發生在2008年1月14日，本篤十六世決定成立一個國際委員會來評估梅久戈耶的超自然現象。該委員會由卡米洛·魯伊尼（Camillo Ruini）樞機主持。2014年1月，在歷時約六年的工作後，國際委員會給出了他們的意見。然而，委員會的結論並未公開，這是當時的教義部明確要求的。

在隨後的幾年里，聖座教義部進一步深入調查了梅久戈耶事件的整個過程。他們還向兩位專家徵求意見，這兩位專家得出的結論與魯伊尼委員會的結論截然不同。

2015年12月，教宗方濟各在收到所有文件後，決定親自接管關於梅久戈耶的案件。

隨後，2017年2月11日，教宗方濟各任命恩里克·霍澤（Henryk Hoser）主教為聖座特使，前往梅久戈耶審查當地的牧靈情況。2019年1月14日，教宗公開了一項指令，指出“可以組織前往梅久戈耶的朝聖活動，但需謹慎避免將其解讀為對事件真實性的認可”。

最後需提到的是，2021年12月27日，教宗方濟各任命阿爾多·卡瓦利（Aldo Cavalli）主教為梅久戈耶堂區的新任宗座特別視察員，任期不定，且由聖座指派。卡瓦利主教接替了同年8月13日在華沙逝世的霍澤（Henryk Hoser）總主教。

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