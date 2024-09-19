2025禧年26項重要活動已在官網公布

2025禧年官方網站持續更新最新消息，為朝聖者提供指引。該網站也有中文頁面，有意者可在網站上報名參加各項禧年活動。

（梵蒂岡新聞網）2025禧年網站公布了禧年活動行程表，標出26項重要慶典。該網站也有中文頁面，有意者可前往查詢各項慶典的時間和主要活動。接下來幾個月，這個禧年網站會增加更多細節，每項慶典的頁面都將能下載活動手冊和宣傳圖檔，前者為朝聖者提供指引，後者可用於推廣。網頁上也可以直接報名參加各項禧年慶典。

禧年慶典

禧年期間的26項重要慶典包括：2025年1月24日至26日的禧年傳播界慶典，面向傳播界的所有專業人士；2月8日至9日的禧年武裝部隊、警察和安全人員活動，面向所有軍人、警察、城管、安全人員、退役軍警，以及各種軍人協會、軍校、隨軍司鐸和隨軍教長團人員；2月21日至23日的禧年執事慶典，面向全體終身執事；3月8日至9日的禧年志願者活動，對象是各個協會的志願者、非營利組織成員、非政府組織人員，以及社會工作者。

此外，還有3月28日至30日的禧年慈悲傳教士慶典。慈悲傳教士如同2016年慈悲特殊禧年期間的宣講者一樣，他們是世界各地的獲選司鐸，從教宗那裡領受權柄，能赦免那些僅限於宗座權責範圍的罪過，並且肩負特殊使命。

在活動行程表上，也有4月5日至6日的禧年病人和醫療衛生界活動，面向所有病患，以及與醫療衛生界有關的專業人員；4月28日至29日的禧年殘疾人慶典，面向所有殘疾人和陪伴他們的人；5月1日至4日的勞工慶祝活動，面向各領域的勞動者；5月4日至5日的企業家活動，以及5月10日至11日的禧年樂隊慶典。後者的對象是軍樂隊、職業樂團、業餘樂隊、民俗音樂樂團和學校樂團等團體的所有成員。

另外，5月16日至18日也將與教會善會成員舉行禧年的善會慶典；5月30日至6月1日要舉辦禧年的家庭、兒童、祖父母和長者慶祝活動。6月7日至8日的禧年運動、協會和新團體慶典將廣邀教會運動、協會、新團體和祈禱團的成員參與其中。

其它的活動則有6月9日的禧年聖座慶典、6月14日至15日的禧年運動慶典、6月23日至24日的禧年修生活動、6月25日的禧年主教慶典、6月25日至27日的禧年司鐸慶典，以及9月15日的禧年安慰活動。這項活動的對象是所有因疾病、喪親、暴力和侵犯而處於痛苦與磨難中的人。

2025年下半年的慶祝活動將有：9月20日的禧年司法人員慶典，對象是世俗和教會法律界的人員；9月26日至28日的禧年要理教員慶祝活動；10月4日至5日的禧年移民者慶典；10月8日至9日的禧年度奉獻生活者慶典，屆時所有男女會士、隱修士和初學生都將成為主角。最後是10月11日至12日的禧年聖母靈修慶典，對象是特敬聖母的所有運動、善會和祈禱團成員；11月21日至23日的禧年聖詠團和唱經班慶典，以及12月14日的禧年服刑人活動。

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