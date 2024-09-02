教宗將親手完成相遇學校在印尼的新藝術品

相遇學校在印尼創作了一個名為《心的多面體》的藝術品，邀請1500人參與其中，以教育、藝術和科技為題材，作為每個人為全球團體貢獻己力的象徵。對此，教宗方濟各9月4日在雅加達訪問期間，將藉著一件個人物品作出貢獻。

（梵蒂岡新聞網）相遇學校為印度尼西亞構思的項目，名稱是「心的多面體」。這個藝術作品將於9月4日由教宗方濟各在雅加達青年之家（Grha Pemuda）親手完成。該多面體由印尼多個島嶼、不同學校的實習生和學生共同製作而成，它的每一面都反映出全國不同團體的多元性。

相遇學校是教宗方濟各於2013年啟動的國際教育運動，旨在通過革新的教育方法，結合科技、體育和藝術，幫助青年改變生命。此前，相遇學校在葡萄牙製作了一幅世界最長的集體壁畫，並由教宗方濟各於去年8月3日在世青節期間畫上最後一筆。這個經驗促使相遇學校構思了這新的藝術品，以此象徵印尼的心和該國文化的富饒。

在集體創作的藝術品中呈現印尼

懷著建設「相遇文化」的願景，相遇學校今天在全球五大洲的社會融合、團結和使命方面是一股強勁的力量，從小學到大學有超過50萬所學校參與其中。

這次投入《心的多面體》藝術品創作的人數共有1500人，包括雅加達教育計劃的青年、巴厘島等地工作坊的學員，以及三所監獄的服刑人。

這個藝術品揉合了貢獻者們的個人物品，它是個珍藏回憶的神聖空間，同時也象徵了共享的團體。它的每一面都講述了參與者的經歷，並結合教育、藝術和科技，傳達出印尼的國家口號：異中求同（Bhinneka Tunggal Ika）。這個作品正在等待教宗方濟各的貢獻，由他親自予以完成。

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