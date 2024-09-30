聖座國務卿在聯大發言：願世界沒有核武、戰地儘快停火

聖座國務卿帕羅林樞機在聯合國第79屆大會上發言，祈願世界沒有核武器。樞機談論了零星的第三次世界大戰，對聖地基督徒遭受的歧視表示擔憂。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機目前在聯合國紐約總部出席第79屆大會。他於9月28日在大會上發言，主題是「不落下任何一個人：採取共同行動來促進和平進程、可持續發展和人性尊嚴，造福後代子孫及未來」。

帕羅林樞機在發言中祈願世界不再有核武器。他指出，「迫切需要邀請所有國家一起就新興科技的使用，尤其是在軍事領域的使用，進行全面的倫理省思」。聖座「堅信一個沒有核武器的世界是必要且可行的」。

面對當前「零星的第三次世界大戰」，樞機首先念及俄羅斯與烏克蘭，強調「眼前的處境要求我們緊急採取行動來遏止升級，並要創造出一個邁向公正且和平的解決方案的進程」。

加沙的悲慘局勢也是聖座國務卿關切的一大焦點。「中東持續動盪不安，尤其是在2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊以來」。然而，以色列的軍事反擊造成為數眾多的百姓罹難，這促使人們「對其比例原則提出許多質疑」。聖座呼籲立即在加沙和約旦河西岸停火，釋放那些被扣留在加沙的以色列人質，並為巴勒斯坦人民提供人道援助。

此外，帕羅林樞機也對耶路撒冷的情況表達「嚴正關切」，「那裡正在發生多起歧視和騷擾事件，妨礙基督徒、猶太教徒與穆斯林的和睦共處」。樞機譴責這幾個月來「少數的個別猶太教徒作出反基督宗教舉動」，他籲請「當局繼續堅決且明確地應對這種意識形態的偏差」，保護基督徒的臨在。

黎巴嫩當下的處境則是「聖座擔憂的另一個重大理由」：「真主黨與以色列軍隊的衝突正在加劇，對黎巴嫩南部和以色列北部的局勢造成了很大的影響，使整個區域陷入危險」。流離失所者和傷亡人數不斷攀升。因此聖座要求各方遵守國際人道主義法的原則，阻止局勢升級，立即停火」。

樞機也不忘敘利亞的人道主義危機，希望能找出「新的方法來解決問題，考慮到經濟制裁對百姓的影響，並為遭受重創的人民提供寬慰，同時確保過往的事件得以伸張正義」。

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