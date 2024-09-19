俄烏戰爭：帕羅林樞機呼籲尊重人權及互換俘虜

聖座國務卿在與俄羅斯聯邦人權事務高級專員進行的視頻會議上，感謝俄羅斯專員在兩名烏克蘭司鐸獲釋放一事中起到的作用，同時敦促需要保護國際公約所規定的基本人權。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機感謝俄羅斯當局為釋放兩名烏克蘭司鐸作出的努力。這兩名司鐸是伊萬·萊維茨斯基（Ivan Levytskyi）和博赫丹·海萊塔（Bohdan Heleta），贖世主會（congregazione del Santissimo Redentore）的神父，於今年6月獲釋放。帕羅林樞機也再次敦促尊重人權及互換俄烏衝突中的戰俘。

帕羅林樞機9月16日在與俄羅斯聯邦人權事務高級專員莫斯卡爾科娃（Tatiana Moskalkova）舉行的視頻會議上，作了上述表達。梵蒂岡新聞室於9月18日的公告中公布了這個消息。

公告表示：“會談中，國務卿樞機除了感謝俄羅斯專員在兩名烏克蘭司鐸獲釋放一事中起到的作用，也提到在目前衝突的情況下，需要保護國際公約所規定的基本人權。同時，樞機還談到幾個有關人道主義性質的課題。他特別提到對帶到俄羅斯聯邦的烏克蘭被俘軍人的協助，以及俄羅斯與烏克蘭互換在押士兵的問題。”

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