帕羅林樞機談教宗盧比之旅：他將敦促歐洲重新發現其根基

教宗方濟各即將在盧森堡和比利時展開牧靈訪問之際，聖座國務卿帕羅林樞機接受本新聞網採訪，指出歐洲「極需要重新發現其根基」，教宗此行將為歐洲帶來勇氣與希望之光。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各剛結束他任內最長的旅行，就要再次啟程前往盧森堡和比利時。在教宗展開這次的歐洲之旅前，聖座國務卿帕羅林樞機接受本新聞網採訪，表示教宗此行將帶去高瞻遠矚的團結精神，以及向未來敞開的勇氣。

教宗此行於9月26日出發，第一天短暫停留在盧森堡後，立即前往比利時。對此，帕羅林樞機解釋道，「這次牧靈訪問的主要重點是比利時天主教魯汶大學創校600週年的校慶活動，但他也要訪問盧森堡。這兩個國家是歐盟的創始國，也是歐盟機構的所在地。天主教信仰在那裡儘管名義上仍占多數，卻似乎越來越淡出生活的視線範圍，幾乎是被擱置在社會的邊緣地帶」。

談到天主教魯汶大學的校慶，帕羅林樞機指出，「信仰與科學的交談至關重要。歷史上曾出現長時間的理解與合作階段，卻也有互不理解的時候。聖父教宗在魯汶大學創校600週年的機會上訪問比利時，這將是個天賜的良機去重新發現信仰與科學之間的緊密關係」。

此外，教宗此行也將為歐盟帶來力量，以恢復其創始的根基。聖座國務卿由此談論歐盟的起源，指出「第二次世界大戰剛結束時，歐洲人民精疲力盡」。30年前，歐洲人民「充滿不幸和痛苦」，這激發他們「堅決且大膽地建立新秩序，以免那些曾經引發衝突的激進民族主義死灰復燃」。「如今，歐洲反倒有些失去了對以往悲慘無比的處境的記憶，因此提高了重蹈覆轍的風險」。

在「聽天由命的氣氛蔓延開來，希望蕩然無存」的時刻，「聖父教宗是希望的朝聖者」。「他渴望歐洲重新發現其建設根基的緣由，好能應對各種問題，包括與經濟或移民相關的問題，秉持高瞻遠矚的團結精神，重新找到勇氣向未來敞開，對抗『人口冬季』的現象」。

在逐漸老化的歐洲，教宗方濟各多次提到出生率大幅下降的情況。對此，聖座國務卿強調，「為了遏止出生率的急遽下降，務必迫切採取一系列的行動」。「教會、國家和中間組織都必須意識到這個議題的重要性，採取一系列的舉措，如果可行的話，要加以妥善協調」。

以牧靈工作為例，樞機指出，應當「制定行動計劃，用心聆聽家庭，分辨出他們的真實需求並給予援助，給他們的生活帶來具體影響，進而清除掉各種妨礙他們慷慨接納新生命的阻礙」。

聖座國務卿帕羅林樞機最後對教宗此行表達了祝願，說：「我預祝教宗這次在盧森堡和比利時的旅行能有如星星之火那樣，點燃更大的火光。願星星之火有助於教會和社會內現有的一切善的潛力都能浮現出來；願這光能為那看似屈服於衰落的人注入勇氣。我希望並祝願教宗此行是個對歐洲及對教會臨在於當今歐洲的方式進行深入反思的良機。我期望這一刻信徒和非信徒能有機會聆聽聖伯多祿繼承人的話語，藉著源自福音的提議，就他們在世界上的所是和所行彼此交流。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html