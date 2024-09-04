帕羅林樞機：在母親的膝上我們認識了福音

聖座國務卿帕羅林樞機9月3日上午在維琴察省的斯基亞翁為享年96歲的母親亞達主持葬禮。在葬禮開始時，宣讀了教宗方濟各的唁電。數百人出席了葬禮。

(梵蒂岡新聞網)“謝謝媽媽，在妳的膝上，我們學習認識福音。今天，我們所相信的復活的信仰在妳身上實現了。”這是聖座國務卿帕羅林樞機9月3日上午，在維琴察省的斯基亞翁為享年96歲的母親亞達（Ada Miotti Parolin）主持葬禮彌撒時，在靈柩旁向母親獻上的最後感恩之言。數百人出席了葬禮。

在彌撒講道中，帕羅林樞機向所有參與葬禮的人說，在母親表率的引導下，通過遵循天主的誡命，他與兄弟姐妹走上了跟隨耶穌、愛慕福音、愛天主及愛他人的信仰之路。

帕羅林樞機的母親亞達於8月31日安息主懷，教宗方濟各在啟程赴亞太四國訪問前寄發唁電，對亞達的辭世表達了他的哀悼之情，並在祈禱中與帕羅林樞機的親人同在。

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