聖座發行新書《臨終小辭典》，囊括從1957年至今的教會訓導

宗座生命科學院主席帕利亞總主教將新書《臨終小辭典》獻給教宗後，向本新聞網表示，「教會邀請大家省思，過度堅持治療不是個有益於患者的醫療表現」。他同時強調，教會堅決反對安樂死和協助自殺。

（梵蒂岡新聞網）宗座生命科學院主席帕利亞（Vincenzo Paglia）總主教8月8日上午在梵蒂岡宗座大樓晉見教宗方濟各，獻給他一本新出版的《臨終小辭典》（Piccolo lessico del fine vita）。這本新書由梵蒂岡書局出版社（LEV）發行，總共88頁，涵蓋了與臨終有關的重大倫理議題，如：安樂死、協助自殺、舒緩治療和遺體火化。本書於今年7月初問世，多家媒體近日報道稱，這些會是聖座的若干「開放」。帕利亞總主教向本新聞網表示，實際上，《小辭典》的說明是依據近70年來歷任教宗和教會的訓導。

教宗方濟各始終堅持捍衛處於各階段的生命。帕利亞總主教指出，他8月8日晉見教宗時，教宗再次「讚許了宗座生命科學院所推進的工作」。「當然，臨終的主題頗為複雜，教會從1957年庇護十二世的宗座牧職到今天，相關的訓導卻很豐富」。

所有階段的生命「都應當受到捍衛，不只是某些特定時刻而已。生命權尤其要得到保護，特別是弱者的生命，好能對抗那躲在自我滿足和自主性後面的『丟棄文化』」。

《臨終小辭典》裡提到了停止餵食和供水的情況，有人因此認為這是聖座的一種開放。對此，帕利亞總主教解釋道，「誠如《小辭典》所寫，早在1956年，庇護十二世教宗就已經表明，假如出現某些嚴重狀況，停掉呼吸機是合法的。2007年，聖座教義部在肯定了使用維生機器的一個正向前提後，承認在伴隨著『過度負擔或嚴重身體不適』的情況下，可以合法地中斷（或是不啟動）機器。這兩個準則屬於不成比例治療的定義；換句話說，不成比例的治療是該當停止的治療。這項評估始終要讓患者盡量參與其中。《小辭典》要予以完整地閱讀」。

此外，《臨終小辭典》闡明，教會抵拒不合理的過度堅持治療。有些媒體稱，這是變相地贊成安樂死和協助自殺。對此，帕利亞總主教強調，「教會重申堅決反對任何形式的安樂死和協助自殺」。

然而，「教會也邀請大家省思，不合理的過度堅持治療絕非為患者考慮、有益於患者的醫療和照護表現。死亡不幸地是人生的一個幅度，是無可避免的。當然，我們絕對不應該縮短生命的過程，但我們也不該固執地想方設法阻礙其生命的進程。我們都很脆弱。這就是為什麼我們必須互相照顧。相較於一般的情況，我們應該更努力陪伴那些已經走到人生最後階段的人，深知對我們信徒而言，死亡沒有最後的話語權！」

臨終的各種議題極其重要，務必小心處理。有鑒於此，宗座生命科學院主席期許在這方面要「盡可能地達成最高的共識，而且秉持尊重的態度把不同的情感和宗教信念都列入考量」。帕利亞總主教指出，「這是政治上的任務。教會能做的，則是為了全社會的共同福祉，能進行合作。但是教會的使命是培養良心，而非制定法條」。

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