“寬免我們的罪債：將袮的平安賜予我們！”

教宗方濟各已為2025年元旦第58屆世界和平日文告選擇了主題，從《願袮受讚頌》和《眾位弟兄》兩道通諭受到啟迪，圍繞著希望和寬恕的思想，這正是禧年的核心。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各為2025年世界和平日文告選擇了主題：“寬免我們的罪債：將你的平安賜予我們！”聖座促進人類整體發展部在一份公告中解釋道，這個主題體現出與禧年的聖經及教會含義存在一種自然的和諧，尤其受到了《願袮受讚頌》和《眾位弟兄》兩道通諭的啟迪，圍繞著希望和寬恕的思想，因為禧年的核心正是：呼喚人皈依而不判罪，卻要和解與和好。

公告強調，從目睹今日人類受折磨的衝突和社會罪惡的現實情況，到注視著消除罪惡和免去債務的禧年傳統所固有的希望，以及教父們的省思，將能看到具體的方向，從而在靈性、道德、社會、經濟、生態和文化領域帶來一種極需要的改變。

唯有以個人、團體和國際層面的真正皈依為起點，才能得到真正的和平，這和平不僅反映在衝突的結束，也呈現一種傷痛得到醫治，以及每個人的尊嚴受到認可的新現實。

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