2025年禧年：關於開啟聖門的幾項說明

禧年臨近，聖座福音傳播部在一份公告中對於在各主教座堂、朝聖地和其它不同於宗座大殿的敬禮場所開啟聖門的可能性作出幾點說明。

（梵蒂岡新聞網）聖座福音傳播部世界福傳基本問題部門8月1日發表公告，對於2025年禧年在各主教座堂、朝聖地及其它不同於宗座大殿的敬禮場所開啟聖門的情況作出幾項說明。鑒於禧年的臨近，這份公告意在答覆最近提出的相關問題，即“能夠為各主教座堂、國際和國家朝聖地，以及其它具有特殊意義的敬禮場所的聖門的體現和開啟作出規定”。

公告闡明，對於這個願望，儘管理解出於牧靈和虔敬性質能提出的理由，但該部會有責任“重提教宗在宣布2025年禧年《望德不叫人蒙羞》诏書中作出的明確指示，其中指明開啟聖伯多祿大殿和其它三座宗座大殿，即聖若望拉特朗大殿、聖母大殿和城外聖保祿大殿的聖門”。

公告解釋，唯一的例外則是教宗在詔書中表達的意願，即他“親自在監獄中開啟聖門，‘為服刑人提供關懷的具體標記’”。此外，福音傳播部的公告也提到，“禧年的獨特標記”一向是頒賜大赦，旨在“透過懺悔聖事和愛德及希望的標記，表達天主寬恕的圓滿及無限”。

為了“圓滿地活出”即將來臨的聖年，公告最後提到聖座聖赦院2024年5月13日的法令，其中指明為慶祝禧年的特定場所及各種方式。

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