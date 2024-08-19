秘魯基督徒生活團，梵蒂岡將創始人菲加里開除團籍

基督徒生活團創始人多年來被禁止接近他所創立的團體，原因是他被指控有經濟不規範的問題，以及在心理和性方面施加侵犯，受害者包括未成年人。此前已下令他不得回國，如今聖座修會部對他採取開除的措施。秘魯主教團公布了這一消息。

（梵蒂岡新聞網）菲加里（Luis Fernando Figari）被逐出他所創建的運動團體。聖座對基督徒生活團（Sodalitium Christianae Vitae）創始人菲加里事件的調查告一段落，採取這項開除措施。基督徒生活團是秘魯的一個使徒生活團體，由於其高層的侵犯案件和財務管理不善，之前已將該團體託管。菲加里尤其被指控犯有身體、心理和性暴力，未成年人也深受其害。

秘魯主教團公布了聖座修會部頒布的法令：依照《天主教法典》746條規定，將菲加里從基督徒生活團開除。這個生活團於1970年代成立，盛行於拉丁美洲，由度奉獻生活的平信徒和司鐸組成，其團員生活在一起，並宣發守獨身和服從的終身願。多年來，在南美洲福傳工作方面，基督徒生活團是最為積極的團體之一。

種種指控

關於侵犯的指控最早於2000年初浮現，幾名前團員進行了舉報，並有媒體介入調查。後來，案件於2015年引起軒然大波，一本蒐集了多名受害者見證的書問世。書中提到，團體多名領導人和創始人菲加里作出了身體、心理和性方面的侵犯。

不得返回秘魯

2018年，秘魯檢察院要求對該團體多名成員和前成員，包括對菲加里，採取預防監管措施。基督徒生活團則成立了調查小組，在一份報告中指明如此罪行的加害人，而且遠離他們。這些罪行於1975年至2002年發生，受害者約有36人，其中有19名未成年人。

同樣在2018年，梵蒂岡對菲加里採取措施，下令他不得回國，除非有「重大理由」，並應得到危機後獲任命的專員、哥倫比亞主教隆多尼奧（Noel Antonio Londoño Buitrago）的「書面許可」。自2016年起，隆多尼奧主教協助「教宗代表」、美國籍樞機托賓（Joseph William Tobin）主持基督徒生活團的管理工作，之後特別為經濟問題留下來擔任「聯絡人」。

不准菲加里返回秘魯的原因是擔心他會「對人們造成其它傷害」，「藏匿並銷毀不利於他的證據」，或者妨礙教會和國家的「司法程序」。一封由聖座修會部部長阿維斯（Joao Braz de Aviz）樞機署名、2018年6月公布的一封信函解釋了這些原因，以回應若干地方媒體稱梵蒂岡在某種程度上「保護」菲加里的質疑。

教宗派人調查

2023年7月份，教宗方濟各派遣了兩名特別調查員去「調查、聽取並匯報」有關基督徒生活團的案件。這兩名專家在此前的幾年前曾在智利從事同樣的任務，並且都是聖座教義部成員。他們分別是馬耳他總主教希克魯納（Charles Scicluna），以及西班牙司鐸貝爾托梅烏（Jordi Bertomeu）神父。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html