敬禮昌達維拉的痛苦聖母：教義部放行

聖座教義部同意梅里達-巴達霍斯教區總主教的提議，可舉行與西班牙昌達維拉朝聖地相關的敬禮活動。

（梵蒂岡新聞網）聖座教義部“欣然同意”西班牙梅里達-巴達霍斯教區總主教羅德里格斯(Monsignor José Rodríguez Carballo) 宣布在昌達維拉（Chandavila）朝聖地的活動“沒有任何阻礙”（nihil obstat），以便“這個簡樸卻歷史豐厚、言詞不多卻非常虔誠的遺產，能繼續為渴望接近它的信眾提供一個內心平安、感到安慰和靈性皈依的場所”。

聖座教義部部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機在給羅德里格斯總主教的覆函中作出上述表示，該覆函於8 月 22 日得到教宗方濟各的批准。這位西班牙總主教今年 7 月 28 日致函教義部，提到 1945 年在西班牙靠近葡萄牙邊界的埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）地區的昌達維拉村鎮發生的事，兩名年輕女子稱聖母以痛苦聖母的形象顯現給她們。

根據今年5月17日聖座教義部公布的新準則，憑藉無阻礙，“即使不能肯定上述現象超自然性是否真實，卻能認出聖神施展作為的許多標記”，因此，教義部“鼓勵該教區主教正確評價其牧靈價值，並推動此靈性活動的傳播，包括到朝聖地朝聖”，信友也獲許“以審慎的形式參與相關活動”。

瑪珊利納和亞勿拉的事件

在昌達維拉敬禮痛苦聖母的習俗始於第二次世界大戰末期，得力於兩名女孩的靈性經驗。她們是10 歲的瑪珊利納（ Marcelina Barroso Expósito） 和17歲的亞勿拉（ Afra Brígido Blanco），自1945 年 5 月起分別在這同一個地方感受了靈性經驗。

費爾南德斯樞機在覆函中寫道，“瑪珊利納敘述說，起初她看到天空上有一個黑暗的形狀，隨後變得越來越明亮，有如披著滿天繁星的黑色斗篷的痛苦聖母，站在一棵栗子樹上。但這位女孩最深刻的體驗倒不是她的視覺，而是感受到聖母的擁抱和親吻她的額頭“。

樞機指出，聖母的這份親切的臨近也許是最美好的訊息。即使日復一日之後，瑪珊利納和亞勿拉都認出那是痛苦聖母的形象，但最突出的是聖母的臨在，給予安慰、鼓勵和信賴。當童貞聖母要求瑪珊利納跪著走過一片乾燥的栗殼、荊棘和尖石的地面時，這樣做並不是讓她受苦。相反地，這是要求她在面對這項挑戰時要有信賴之心：‘不要擔心，你不會有事的’。”

聖母瑪利亞溫柔的心

教義部部長繼續寫道：“聖母的這個邀請讓我們信賴她的愛”，“她讓這個貧窮、受苦的小女孩感到了希望，以及自己的尊嚴得到提升。聖母用那個蘆葦和野草做成的簡單斗篷保護了小女孩的雙膝，這不正是聖母溫柔的美善表達嗎？同時，這也是一種美妙的體驗，因為聖母被明亮的群星包圍著，就如在埃斯特雷馬杜拉那些小村莊的晴朗夜空中所能看到的那樣。”

服事病患、老人和孤兒的謙虛謹慎的一生

在經歷了所稱的異象之後，這兩位女孩便過著“一種謹慎而不引人注目的生活”，獻身於“愛德工作，尤其照顧病人、老人和孤兒，以此向那些受苦的人傳達她們所體驗到的聖母之愛的甜美安慰”。

許多因素都在顯示聖神的行動

費爾南德斯樞機在寫給羅德里格斯總主教的覆函中指出，基於這些原因，“我們沒有任何理由反對這美好的敬禮行為，它所呈現的是我們在我們的母親納匝肋人瑪利亞身上所看到的同樣的簡樸。有許多正面的因素都顯示出，聖神在許多來自西班牙和葡萄牙的朝聖者身上施展行動，在這個地方有皈依、痊癒和其他珍貴的標記”。

樞機最後提到，2020年紀念在昌達維拉發生的靈性經驗75週年，時任梅里達-巴達霍斯教區總主教確認的這禧年“對該教區是一種祝福”。

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