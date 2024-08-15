祖皮樞機與中國政府特別代表進行電話交談

北京歐亞事務特別代表李輝與教宗派往基輔、莫斯科華盛頓和北京的特使進行了電話交談。聖座表示，“對當前的局勢表示極大關注，並認為需要促進相關方面的對話，以相應的國際保障促進公正及持久的和平”。

（梵蒂岡新聞網）8月14日上午，中國政府歐亞事務特別代表李輝與意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）樞機通電話，進行了“親切的會談”。這次電話交談屬於“教宗方濟各託付於樞機的促進烏克蘭和平使命，以及於去年9月在北京會晤後的框架”。

聖座在一份公報中公布了這一消息。公報指出，雙方“在電話交談中，對當前的局勢表示極大關注，並認為需要促進相關方面的對話，以相應的國際保障促進公正及持久的和平”。

祖皮樞機於2023年奉教宗方濟各派遣履行使命，旨在為“緩和在烏克蘭衝突的緊張局勢作出貢獻，希望以此能開啟和平之路，教宗從未放棄希望”。同一年的6 月至 7 月，祖皮樞機曾前往基輔、莫斯科和華盛頓，與政治和宗教代表會面。

同年9月，祖皮則前往北京，與李輝及中華人民共和國外交部進行了會談，討論烏克蘭戰爭，以及需要共同努力促進對話及尋找通往和平的道路。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html