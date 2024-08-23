門東薩樞機訪問巴西：教育領域見證了為所有人的服務

聖座文化教育部長參加了在聖保羅總教區舉行的慶典並會晤學術界代表，鼓勵他們在教育界的使命並與文化對話。

（梵蒂岡新聞網）聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機最近訪問了巴西聖保羅總教區，在行程緊湊的3天中主持了會議和慶典活動。8月18日主日，他在首都聖保羅的主教座堂主持了彌撒，慶祝當地的主保瞻禮。翌日19日上午，他又在聖保羅宗座大學舉行隆重的感恩祭，慶祝聖母升天神學院成立75週年，以及聖保祿宗徒教會法學院在聖保羅總教區成立10週年。

19日的彌撒之後，樞機發表了講話，表揚這兩所為教會和社會服務的教會教育機構。他表示：“我感謝你們的工作，感謝你們對教會生活中這項重要使命的承諾和熱情。我必須說，這兩所教會學院，不僅在聖保羅教省總教區和這個大都會的地區，也透過附屬機構和擴展計劃，正在很好地推進，與在巴西這裡的地方教會的使命存在著許多合作。”

文化與福傳有賴於活躍的神學

門東薩樞機強調，神學與教會法在知識的記載、研究與批判性思考的歷史中占有一席之地。他說，“我深信，若沒有活躍和積極的神學，文化就得不到充分地鞏固，也無法展開具有生命力的福傳”。

活動結束時，門東薩樞機從聖保羅總教區總主教謝勒（Odilo Pedro Scherer）樞機手中領受了聖保祿宗徒勳章，這是為感謝他的來訪和主持會議。他此行為聖保羅教會的學術界作出了重要貢獻。

會晤公教教育機構代表

8月19日下午，門東薩樞機出席了在佩爾迪澤斯（Perdizes）的聖女瑪珊利納學院禮堂與天主教教育機構代表們的會晤，這項活動由主教府教育與大學辦公室和巴西天主教教育全國協會（Anec）共同舉辦。門東薩樞機讚許巴西天主教學校的工作，並鼓勵這些機構在眾多挑戰中，仍堅定不移。

主持彌撒，會見文化和教育界的代表

8月20日，門東薩樞機在聖保羅宗座大學校區所屬的聖母無玷聖心堂區主持彌撒，該大學的校長和教職員，以及其他天主教高等教育機構的人員參與了彌撒。之後，樞機與文化和教育界的代表們會面。樞機在此機會中，感謝在場人士作出的重大貢獻和帶來的希望，“因為從這裡能夠展望未來”。

為所有人、為每個人服務

樞機在接受當地媒體的採訪中強調，教會的教育使命是她自身的存在、她的使命的基本表達。“對教會而言，教育不僅是教學，不僅是發展技術知識或知識的多元性。教育必須具有一種綜合，一種對人類及其現實的觀點”。他補充說，“文化是存在的表達”。他最後指出，巴西的教會在教育領域具有一項非凡的使命。“巴西的教會在教育領域作出了非凡的見證，因為她為所有人、為每個人服務”。

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