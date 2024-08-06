紀念“一戰”陣亡將士：戰爭起於統治和征服的“偏離的慾望”

依循先教宗庇護十世的意願，自1901年起，每年都在格拉帕山峰舉行禮儀，紀念第一次世界大戰中陣亡的意大利和奧匈帝國的將士們。今年由聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機主持這項禮儀。

（梵蒂岡新聞網）聖座福音傳播部代理部長塔格萊（Luis Antonio Tagle）樞機8月4日在意大利東北部格拉帕山峰（Cima Grappa）的軍人紀念堂主持了一台彌撒，紀念第一次世界大戰中陣亡的意大利和奧匈帝國的將士們。依循先教宗庇護十世的意願，自1901年起，每年都在那裡舉行這項傳統的禮儀。

紀念交戰雙方陣亡將士

眾多政界、軍界、宗教當局，以及協會出席了禮儀，向游擊隊紀念碑獻花，也向奧匈帝國墳場的陣亡將士致敬。塔格萊樞機在彌撒講道中，首先提醒這座山峰的重要性。人們在這裡呼求進教之佑，榮福童貞瑪利亞，並“為和平向天主獻上祈禱”。

不可再有毫無意義的武裝衝突

塔格萊樞機指出，“在這座聖殿裡守護者在第一次世界大戰中陣亡的年輕將士們的記憶。在這片墳場上，向所有的男人和女人發出呼籲，以結束毫無意義的武裝衝突。不可再有摧毀，不可再有殺戮，不可再有戰爭”。

樞機提出了許多問題，似乎在提示要進行一次集體的良心省察：“只有上主才能賜予和平，我們作為耶穌基督的門徒，如何才能成為真正和平的促進者？我們如何真正地恭敬救主、和平之王？我們如何效法聖母、和平之后？我們如何透過締造和平來紀念陣亡的將士們？”

偏離的慾望

解釋了主日禮儀的讀經後，塔格萊樞機提出兩條應走的道路，即“省察和淨化慾望”。樞機表示，“戰爭起於渴望或偏離的慾望，和平則由純淨的慾望而生”。慾望是“一種衝動或一種渴望，它能滿足一種真實或感覺上的需求”。

“慾望影響人的行為、決定和行動。一般而言，慾望讓我們聯想到吃喝。我在意大利常聽到人們在用餐前說‘祝你有好食慾’。但是，人們也有對服裝、小配件、金錢、名聲、權力、汽車及武器的慾望。”

應渴望好事物

有些慾望可以清楚看見，有些慾望則能隱藏但威力大。因此，樞機表示，除了祝願“好的食慾”外，我們也應祝願“對好事物有慾望”。他邀請人們“棄絕被欺騙人的渴望或慾望所腐蝕的舊的生活型態”。

“如果我們希望世界有和平，就必須改變我們的慾望，因為在對統治和征服有貪得無厭的慾望的地方，那裡必會有衝突、暴力和死亡。在渴望那帶來正義、真理、愛和在天主內生命的食糧的地方，那裡就會有和平。”

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