「相遇學校」在東南亞啟動首個教育計劃

「相遇學校」與印尼教育部合作，並在全球5P運動的支持下，宣布要在印尼推出「公民學校」計劃。屆時，兩百名來自該國不同島嶼、不同教育機構的學生代表，將會參與其中。

（梵蒂岡新聞網）「相遇學校」（Scholas Occurrentes）與印度尼西亞共和國教育、文化、研究和科技部合作，並在全球5P運動（Global 5P Movement）的支持下，宣布要在印尼推出「公民學校」（Scholas Citizenship）計劃。這個創新的計劃將有兩百名來自該國不同島嶼、不同教育機構的學生代表參與其中，標誌出一個意義非凡的階段，因為它是「相遇學校」在東南亞的首個計劃。在接下來的十天裡，這兩百名學生代表會體驗到「相遇學校」的經驗，聆聽彼此的擔憂、痛苦和夢想，互相分享，攜手尋找解決之道。

為青年帶來意義

此活動的目標是提前培育一批大學生和青年教師，讓他們能在各自的團體裡運用「相遇學校」創新的方法論，進而為青年帶來意義，以應對印尼社會當前的需求。

教宗將親自會見在該國活出「相遇學校」經驗的學生，聆聽他們，與他們一同慶祝教育的多重面向，也就是在多元中的團結和相遇文化。

全球5P運動

全球5P運動致力於促進民主價值、國際合作與人的潛能，秉持著五大基本原則，即：和平（Peace）、繁榮（Prosperity）、人（Person）、地球（Planet）、夥伴關係（Partnership）。其使命在於促使人權、社會正義和環境健康在世界上蓬勃發展，以共同繁榮與彼此合作為基礎，締造真正的和平。

2022年參與20國集團峰會

2022年，「相遇學校」應邀參加在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會。在那場全球盛事期間，「相遇學校」的代表會見了政治界、教育界和社會界的全球領導人，旨在介紹「相遇學校」作為地區教育創新模式的國際經驗。

在20國集團峰會的背景下，「相遇學校」也應邀參加論壇（Tri Hita Karana Forum），與印尼教育部長探討了「相遇學校」在印尼推展活動的可能性。此外，「相遇學校」也與論壇主辦方進行討論，以期在印尼和全亞洲加強與有關各方的聯繫。

「相遇學校」秉持教宗方濟各提出的使命，即促進相遇及和平的文化，曾經前往印尼龍目島的一個村莊（Genggelang）進行訪問。「相遇學校」的代表們在那裡與當地青年共度時光，並且種下了一顆象徵這個承諾的橄欖樹。

印尼青年在西班牙接受國際「相遇學校」團隊的培育

「相遇學校」派遣了一支隊伍前往印尼更好地了解當地環境，並規劃有效的行動策略。他們與地方當局、學校和大學密切聯繫，制定出一份完整的工作方案，目的是在印尼青年之間推廣全球公民意識。

「相遇學校」遴選了一批印尼青年遠赴西班牙格拉納達，接受關於相遇學校方法論的密集培訓，好能將這個方法論帶回各自的團體。

經過了相關評估後，對於在東南亞開設首個據點一事，「相遇學校」決定達成共同協議，並有一支常駐隊伍負責發展體育、藝術和科技方面的計劃。

教宗方濟各將於9月4日牧靈訪問印尼期間，主持開啟「相遇學校」的典禮。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html