關於傳信大學未來的特別全體會議

聖座福音傳播部召集了來自五大洲的樞機、主教、修女和傳教士，就傳信大學的身份和使命進行探討。該大學由烏爾巴諾八世教宗設立，以支持教會在福音宣講中的工作。信仰通訊社主任賈尼·瓦倫特（Gianni Valente）作了有關的報導。

聖座福音傳播部（初傳福音和新建地方教會部門）的成員，即來自五大洲的樞機、主教、修女和傳教士們8月29日和30日舉行特別全體會議，反思和討論宗座傳信大學的身份、使命、期望和未來。這所大學約在四百年前由烏爾巴諾八世教宗創立，以支持全球教會在福音宣講中的使徒工作。本次全體會議旨在響應教宗方濟各多次呼籲的重振與聖座相關的大學機構的計劃，通過宗座憲令《真理的喜樂》（Veritatis gaudium）對教會大學和院系進行規範。

身份、歷史與未來

傳信大學的歷史充滿了獨特的魅力，自始至終與傳信部（現由塔格萊樞機領導的聖座福音傳播部特別部門）的發展息息相關。位於賈尼科洛山的這所大學是幾個世紀以來唯一被公認為是聖座部會不可或缺且結構性的一個重要機構，甚至在費用管理方面也是如此。傳信大學的大部分學生都是通過聖座福音傳播部資助的獎學金來完成學業的。而在創立該大學的初期設想中，已經體現出了前瞻性和先知性。早在1627年，烏爾巴諾公學作為如今傳信大學的前身就已成立，目的是為地方教會培養福傳使命的人員，在各自的教會轄區宣講福音。這意味著為修生、司鐸和修女提供智識、牧靈和靈修途徑，使他們能夠履行使命，為各自所屬的教會服務。早在17世紀中葉之前，位於西班牙廣場的歷史性宮殿，現為聖座福音傳播部的辦公地，就已經接納了來自傳教區的學生，他們居住在這裡，並以拉丁語上課，雖然語言和文化背景各不相同，但在信仰上卻保持一致。

目標

與會者有機會探討更新學術工具、方法和程序的標準和建議，並確定需要加強的研究領域，以更好地關注當前背景，落實傳信大學一貫的傾聽地方文化的態度。研究中心和研究所的數量可能會增加，特別是專注於特定教學領域和主題的機構，例如自1975年起已在傳信大學運作的中國及亞洲研究中心。此外，也可以通過新的形式充分利用和加強一些潛在資源，例如與106個隸屬於傳信大學或以不同方式與傳信大學相關聯的研究所和中心的關係。這些研究所和中心分布在全球40個國家。

已經開始的更新

在工作會議中，還將展示和評估自去年啓動的更新初步成果。自2023年9月，教宗方濟各任命博諾莫（Vincenzo Buonomo）教授為聖座駐宗座傳信大學代表以來，這一重整工作已經開始。在任命博諾莫教授的法令中，教宗方濟各還提到了“修訂大學結構，並根據《真理的喜樂》宗座憲章對學院和研究所的章程和其他規章進行調整”，以及“按照聖座機構的現行法規調整行政組織”。

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