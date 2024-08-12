帕羅林與佩澤希齊揚通電話：避免擴大中東地區的衝突

聖座國務卿帕羅林樞機8月12日與伊朗新任總統通電話，表達聖座對在中東發生的情況極為關切，希望避免衝突升級，而應選擇對話、談判及和平。

（梵蒂岡新聞網）在伊朗要對以色列進行報復性打擊的陰影下，聖座國務卿帕羅林樞機8月12日早晨與伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）進行了電話交談。對話、談判、和平，以及不擴大已經“極為嚴重”的衝突：這是帕羅林樞機在與伊朗領導人的電話交談中指出的要點。梵蒂岡新聞室主任布魯尼公布了上述消息。

聖座新聞室的公告表示，帕羅林樞機祝賀佩澤希齊揚於 7 月初當選為這個伊斯蘭共和國的總統，並於 7 月 28 日上任。電話中談到了“共同關心的議題”，帕羅林樞機尤其“表達了聖座對在中東發生的情況極為關切，重申需要以各種方式避免擴大正在進行的極嚴重的衝突，而應選擇對話、談判及和平”。

眾所周知，哈馬斯政治領導人伊斯梅爾·哈尼亞（Ismail Haniyeh）7 月 31 日在德黑蘭遇害，伊朗為了這起事件誓言要進行報復行動，對以色列進行打擊。這一次，戰爭的風險更加嚴重，整個國際社會都在呼籲避免這場進攻行動，因為它會危及整個中東地區的穩定。

教宗方濟各也對中東地區的局勢表示擔憂，他在8月7日的公開接見活動中再次籲請停止敵對行動。教宗說，“我再次呼籲有關各方不要讓衝突蔓延開來，要在所有戰線立即停火，首先是加沙地帶，那裡的人道主義狀況非常嚴重”。教宗祈願“真誠尋求和平以消除紛爭，愛能夠戰勝仇恨，寬恕能夠平息報復”。

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