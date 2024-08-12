帕羅林樞機從亞西西發出和平呼籲：戰爭對任何人都無益處

聖座國務卿帕羅林樞機8月11日在亞西西主持隆重禮儀，慶祝聖女加辣的瞻禮。樞機在此機會回答記者的提問，關於烏克蘭進攻庫爾斯克，他表示“局勢的發展令人擔憂，和平會變得遙遠”。

（梵蒂岡新聞網）8月11日，聖女加辣瞻禮，聖座國務卿帕羅林樞機在亞西西奉獻於這位聖女的大殿主持隆重禮儀。他在講道中表示：“在這個慶典的機會上，我願從亞西西發起熱切祈禱並為全世界呼籲和平。正如教宗多次重申的那樣，戰爭對所有人都是失敗，對任何人都沒有益處。”

對進攻庫爾斯克感到擔憂

帕羅林樞機今年7月訪問了烏克蘭，到過基輔、敖德薩和利沃夫。他在亞西西主持慶典之前回答了當地記者的幾個問題，其中一個就是關於烏克蘭在俄羅斯庫爾斯克地區發動的進攻。帕羅林樞機答道，“這種局勢的發展非常令人擔憂，因為這意味著開闢新的戰線。從這層意義說，和平的可能性越來越遠”。

在渴求愛的世界中給予愛

帕羅林樞機在彌撒講道中也談到戰爭，並為世界和平發出呼籲。樞機感謝亞西西教區主教索倫蒂諾（Domenico Sorrentino）、加辣會的修女們、方濟各會的會士們、其它修會的男女會士，以及當地最高政治和軍事當局和參禮的數千名信友，同時強調，“在一個日益缺乏愛卻又越來越渴求愛的世界上”，需要給予愛。

聖女加辣的貧窮典範

談到愛的思想，樞機強調聖女加辣徹底選擇了貧窮，“這在我們社會中是生活的典範。我們的社會以消費主義為標桿，在廣告的壓力和社會模仿現象的左右下，肆無忌憚地追求滿足需要，不可避免地造成經濟浪費、汙染和享樂主義，把享樂作為人的最高福祉，也是生活的唯一目標”。

禮儀開始前，帕羅林樞機在與記者們的談話中也重申，“需要空虛自己，就如加辣和方濟各立下的芳表。他們所放棄的並不在於物質財產，而是享樂主義、自己的地位和名望，從而以友愛及和平的觀念向他人敞開心懷”。

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