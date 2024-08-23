帕利亞總主教：為建設和平，需要靈性皈依

宗座生命科學院主席帕利亞總主教在里米尼各民族友誼大會上接受本新聞網採訪。他重申，在一個陷入零星第三次世界大戰的世界上，基督徒扮演了和平締造者的角色：眾基督信仰教會應當以姐妹相待，讓各民族能以兄弟相稱。

（梵蒂岡新聞網）建設和平需要關心他人的苦難，這得益於重新發現福音而萌生的靈性皈依。宗座生命科學院主席帕利亞（Vincenzo Paglia）總主教在本新聞網設於里米尼各民族友誼大會的媒體工作站接受採訪，強調了這個重點。總主教於8月22日下午3點與意大利副總理兼外交與國際合作部部長塔尼亞（Antonio Tajani）一同在里米尼大會的圓桌會議上發言，主題為「和平的進程」。

和平一詞對很多人來說似乎遙不可及，但帕利亞總主教經常鼓勵大家絕不要放棄建設和平，並引用教宗方濟各的《願祢受讚頌》通諭和《眾位弟兄》通諭。

對此，帕利亞總主教表明，這是因為「今天世界各地都缺乏願景。每個國家，甚至是每個人，往往只顧自己；換句話說，雖然世界已經全球化，經濟觸及全球各地，但是每個人只關心自己，追求並捍衛自身的利益或個人的進程」。

「教宗方濟各則為我們提供了一個願景：我們生活在同一個家園裡，即地球」。這是《願祢受讚頌》通諭的內涵。「我們是由眾多民族組成的唯一大家庭，這是普世手足情誼，因為堅信所有這些兒女擁有同一個天父，此乃締造和平的關鍵所在」。

談到教宗方濟各所說的「零星的第三次世界大戰」，總主教指出，「實際上，正在進行的戰爭有59個，但大家每天只談論其中的兩個。現在的關鍵點是什麼？我相信需要靈性的皈依，明白我們對所有人負有責任」。

提到建設和平的責任，帕利亞總主教解釋道：「很多人在製造戰爭，而我們每個人都能建設和平，因此沒有人能說這與我無關，或者我能拿烏克蘭戰爭怎麼辦。你可以對發生的事感到悲痛、反感，也可以為此祈禱，與許多努力促進和平、推動團結舉措的人合作。我們能做的事有很多。」

帕利亞總主教最後強調：「我們可以從這個具有毀滅性的個人主義，進入到充滿友愛之情的『我們』。這是教宗方濟各所說的偉大革新，我祝願所有基督信仰教會，不只是天主教會，都團結一心。那位與保祿六世教宗相擁的阿忒納格拉（Atenagora）宗主教曾說過一句很美的話：『眾教會以姐妹相待，各民族以兄弟相稱。』假如教會彼此分裂，各民族又會如何呢？這是一個重要的問題。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html