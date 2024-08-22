聖座駐基輔大使在里米尼大會：這些是讓人懷有希望的舉動

「你如果渴望和平，就必須為和平做準備。」聖座駐基輔大使在里米尼各民族友誼大會的一場圓桌會議上如此表示。他講述了俄羅斯侵略以來的情況，並強調很多團結互助的舉動讓人有信心展望未來。

（梵蒂岡新聞網）在戰爭的背景下，溫柔的舉動成了英勇壯舉，這些是愛德的果實。聖座駐烏克蘭大使庫爾伯卡斯（Visvaldas Kulbokas）總主教在里米尼各民族友誼大會上如此表示。他通過視頻連線參加了里米尼大會的一場圓桌會議，向台下滿席的聽眾強調：「你如果渴望和平，就必須為和平做準備。」

悲慘的局勢造成烏克蘭百姓生活在水深火熱中。庫爾伯卡斯總主教分享了幾個雪中送炭的慷慨義舉。一名烏克蘭婦女在許多熟人的幫助下，將6千萬美元的援助送回國內。還有一名有信仰、但不認為自己屬於任何基督信仰教會的男士，他向總主教講述了自己如何協助280人逃離戰火。

此外，馬里烏波爾的800人撤離行動，得益於一個基督新教堂區的堅強意志。庫爾伯卡斯總主教說：「這就是我把希望寄託在民間社會上的原因。」

這位聖座大使認為，正是民間社會才能最先了解一些處境的危險性。「之前早就有些跡象表明，某些事情行不通。我也曾低估了某些進程的演變。生活教導我們，面對巨大的挑戰，必須作出極大的努力。對此，我覺得，各種機構天生就難以預料事態的進展。個人比機構更能察覺到危難。但的確，戰爭並不遵循任何規則，因此機構總是猝不及防。」

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