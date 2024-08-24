菲西凱拉總主教：在怨恨與報復的氛圍中，禧年是希望之路
（梵蒂岡新聞網）望德與寬恕：這兩個詞是聖座福音傳播部代理部長、2025禧年負責人在里米尼各民族友誼大會上提出的關鍵詞，用來解釋教宗方濟各以《望德不叫人蒙羞》詔書所欽定的禧年。在一場以2025禧年為主題的圓桌會議上，菲西凱拉總主教指出，「少了望德，我們就領會不了生命的本質，難以深入基督徒生活的本質，因為望德同信德及愛德一起呈現出基督信徒的風格」。
望德與奉獻
禧年的真諦在於兩大元素的合一：望德本身，以及「奉獻、付出、參與，以及提出望德的具體記號的能力」。菲西凱拉總主教表示，這意味著「整個教會、全人類的個人道路，因為我們人人都在旅途上。在現在這樣的期間，每天存在著很多暴力」。
赦罪是天主的寬恕，「沒有什麼好牟利的」
聖座福音傳播部代理部長繼續表示，「拿赦罪來牟利」的事應當予以根除。總主教說：「我從來不用這個說法，希望我永遠也不會用到。沒有什麼好牟利的，因為沒有什麼好買賣的。」赦罪是天主的禮物，「禧年是宣布我們領受一個莫大的寬恕之恩」。
總主教表示，教宗在禧年詔書中強調，寬恕並不改變過去，卻能幫助人更好地善度未來。為了向前展望，這是個必不可少的指示。「在一個也充斥著怨恨、暴力和報復的氛圍中，禧年提醒我們天主的鴻恩。寬恕、赦罪是聖寵，不是奪得而來的。牟利沒有任何意義。天主寬恕的經驗通過一段旅途而來：朝聖、跨越聖門、宣認信仰、愛德善功。宣講意味著天主來與你相遇了。」
此外，羅馬市長、禧年專員瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）也通過視頻連線發言。他稱禧年既是一個「令人心潮澎湃的挑戰」，也是一個充滿靈性意義的機遇，它能讓意大利首都變得「美好、有效率和包容」，並且符合「教宗指示的價值」，例如：「團結、包容、保護受造界，以及更好地接納每一個人的責任」。屆時，預計將有3300萬名朝聖者前來，每天會有超過10萬人。市長最後強調，羅馬即將準備好應對如此龐大的人數。
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