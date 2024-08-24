菲西凱拉總主教：在怨恨與報復的氛圍中，禧年是希望之路

聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教在里米尼各民族友誼大會上談論2025聖年，解釋望德的價值，並強調赦罪是天主的寬恕，是不可拿來「牟利」的恩典，因為「沒什麼好買賣的」。羅馬市長瓜爾蒂耶里宣布，禧年期間預計每天將有10萬名朝聖者湧入意大利首都。

（梵蒂岡新聞網）望德與寬恕：這兩個詞是聖座福音傳播部代理部長、2025禧年負責人在里米尼各民族友誼大會上提出的關鍵詞，用來解釋教宗方濟各以《望德不叫人蒙羞》詔書所欽定的禧年。在一場以2025禧年為主題的圓桌會議上，菲西凱拉總主教指出，「少了望德，我們就領會不了生命的本質，難以深入基督徒生活的本質，因為望德同信德及愛德一起呈現出基督信徒的風格」。

望德與奉獻

禧年的真諦在於兩大元素的合一：望德本身，以及「奉獻、付出、參與，以及提出望德的具體記號的能力」。菲西凱拉總主教表示，這意味著「整個教會、全人類的個人道路，因為我們人人都在旅途上。在現在這樣的期間，每天存在著很多暴力」。

赦罪是天主的寬恕，「沒有什麼好牟利的」

聖座福音傳播部代理部長繼續表示，「拿赦罪來牟利」的事應當予以根除。總主教說：「我從來不用這個說法，希望我永遠也不會用到。沒有什麼好牟利的，因為沒有什麼好買賣的。」赦罪是天主的禮物，「禧年是宣布我們領受一個莫大的寬恕之恩」。

總主教表示，教宗在禧年詔書中強調，寬恕並不改變過去，卻能幫助人更好地善度未來。為了向前展望，這是個必不可少的指示。「在一個也充斥著怨恨、暴力和報復的氛圍中，禧年提醒我們天主的鴻恩。寬恕、赦罪是聖寵，不是奪得而來的。牟利沒有任何意義。天主寬恕的經驗通過一段旅途而來：朝聖、跨越聖門、宣認信仰、愛德善功。宣講意味著天主來與你相遇了。」

此外，羅馬市長、禧年專員瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）也通過視頻連線發言。他稱禧年既是一個「令人心潮澎湃的挑戰」，也是一個充滿靈性意義的機遇，它能讓意大利首都變得「美好、有效率和包容」，並且符合「教宗指示的價值」，例如：「團結、包容、保護受造界，以及更好地接納每一個人的責任」。屆時，預計將有3300萬名朝聖者前來，每天會有超過10萬人。市長最後強調，羅馬即將準備好應對如此龐大的人數。

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