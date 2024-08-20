皮扎巴拉樞機：和平艱難，急需停火

在里米尼各民族友誼大會開幕前，耶路撒冷拉丁禮宗主教向梵蒂岡媒體談到在聖地感受到的“小小的希望”。他說，需要推動一種修和的文化，好能擺脫欺壓的重擔。

（梵蒂岡新聞網）“此時談不了和平”。耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）樞機以這句話概述了哈瑪斯與以色列發生衝突的這幾個月來的聖地局勢。在里米尼各民族友誼大會於8月20日開幕之前，樞機接受梵蒂岡媒體採訪，強調需要“努力促成停火、阻斷軍事行動，以此開啟治癒進程，建立彼此間的信任”。

皮扎巴拉樞機表示，“道路是存在的，但在政治層面缺乏走上這條路的意願，這需要處在危機的政治和宗教領導層有這個願望”。樞機重申，重要的是，盡一切可能，甚至從基層做起。

“小小的希望”

樞機指出，希望是此時所需要到話語，但不可混淆這話語的意思。他說，“希望並不表明事情即將結束，因為前景在短期內並非積極。希望則是一種內心的態度，讓人能以聖神的眼光看到人眼所看不到的事物”。小小的希望激勵著當地教會，她在加沙地帶和約旦河西岸扶持大約有600人的小團體，分發生活必需品。皮扎巴拉樞機提到為啟用診所和一年前關閉的學校所盡的努力，以及重新建立“正常的”互動關係，他說，“這有助於擺脫欺壓的重擔”，創造就業機會，儘管這樣的機會匱乏。

和平是一種文化

皮扎巴拉樞機在訪談結束時表示，人人都能為建設和平做點事。他說：“和平是一種文化，而非一個人必須做的事。和平是政治、教育必須做的事，是媒體的義務，是全方位的工作，在一個全球化的世界上，沒有一個人是孤島。和平是一種文化。”

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