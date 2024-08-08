世青節官方媒體發布一部回顧里斯本世青節的影片

在里斯本世青節結束一週年之際，世青節的官方社交媒體頻道發布了一部為紀念這盛大活動的影片：與生活的耶穌相遇。影片中有來自全球各地的青年與教宗方濟各互動的一幕幕片段。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各勉勵150萬名參加2023年世青節（GMG）的青年不要害怕未來、聚集在里斯本的世界各地朝聖者的面容，以及主題曲《即刻出發》（Ai pressa no ar），是回顧里斯本世青節影片的主要節奏。這影片剛剛在世青節的官方社交媒體上發布，紀念去年8月6日於葡萄牙里斯本舉行的這一國際盛事結束一週年。

阿吉亞爾樞機：“我們是充滿生機的教會。”

葡萄牙世青節的總協調人阿吉亞爾（Américo Aguiar）樞機評論道：“回顧過去的這一年，每一天、每一次旅程、每一次相聚、每一次慶典，一切都是值得的。”正如每次世青節結束時一樣，沒有人能預料這些活動會在青年朝聖者的生活中，或者在地方教會，甚至在普世教會中，會結出什麼樣的果實。當我們談論天主在人類的心中這樣的生活時，我們無法來計算。然而，在教會的日常生活中，天主一步一步地改變每個人的生命。

樞機接著說：“這一切都是值得的，因為我們是主耶穌活生生的教會。無論歌唱、祈禱，還是哭泣；無論喜樂、悲傷，還是滿懷希望和信心，我們都聚集在耶穌內，與生活的耶穌在一起。我們圍繞在善牧身旁，只要看到祂經過就欣喜萬分。我們是主耶穌活生生的教會，我們所有人和每一個人都是被愛的子女。”

世青節的象徵物交接儀式

現在，目光投向了2027年的首爾，通過2025年的青年禧年，聖座平信徒、家庭和生命部繼續陪伴即將在各地方教會慶祝的世青節的準備工作。同年11月24日基督普世君王節這一天，將舉行世青節的象徵物的交接儀式，那是一具木製十字架和一幅羅馬人民救援之母像的複製品，里斯本的青年將它們交到首爾的青年手中。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html