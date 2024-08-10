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2024.08.05 Didier ex guardia
2024.08.05 Didier ex guardia
2024.08.05 Didier Grandjean und Romano Pelosi Radio Vatikan
2024.08.05 Didier Grandjean und Romano Pelosi Radio Vatikan
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
2024.07.31 Didier Grandjean, ex guardia svizzera, che si prepara per la sua ordinazione sacerdotale
梵蒂岡
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從教宗瑞士衛兵到司鐸：謙遜地服務

現年34歲的格朗讓接受本新聞網採訪，講述了他從身穿教宗瑞士衛隊軍服到戴上羅馬領的歷程。他原先是個訓練有素的士兵，現在以更靈性的方式為教宗和教會效力。

（梵蒂岡新聞網）格朗讓（Didier Grandjean）生長在瑞士弗里堡一個虔誠的教友家庭，他很自然地萌生了服務教會的願望。在完成了教宗瑞士衛隊的新兵訓練後，他於2011年至2019年在梵蒂岡度過軍旅生活。

21歲那年，格朗讓正式入伍。他常在服務中「與朝聖者接觸」，並因他們的深厚信仰而大為感動，從中獲得啟發。他告訴本新聞網，當時，他甚至會在站崗時祈禱和省思。

這份從軍經驗對他的靈修陶成至關重要，促使他走上司鐸的聖召之路。他在這條路上找到歸屬感。

家庭對他修道的支持

雖然格朗讓的家人是熱心教友，但他們剛聽到他要棄俗修道時，仍然感到訝異。這是意料之中的反應。

然而，格朗讓緊接著得到了摯愛的正面回應和支持。這激勵他堅決又有信心地迎向修道的召叫。格朗讓的父親在他入修院前說：「去吧！這是你的道路。」

梵蒂岡城國與教宗瑞士衛隊的關聯性

2023年選舉教宗會議期間，格朗讓體驗到了一個關鍵性的時刻：他親眼目睹教會的偉大和象徵意義，以及教宗方濟各的奉獻。

他那一刻理解到的價值，代表了傳統與創新、安全及榮譽服務。這些是梵蒂岡城國和教宗瑞士衛隊的核心價值。瑞士衛兵與司鐸之間在本質上緊密相連的服務價值，正是紀律和同伴情誼。

格朗讓意識到，堅定不移地獻身於為人服務或投身於一項事業，都需要堅忍不拔的毅力。他指出，「祈禱有如搏鬥」。

無論是作為瑞士衛兵，還是作為修生，啟發格朗讓的都是「天主的眾僕之僕」（Servus servorum Dei）這個稱號。這是長久以來對教宗的尊稱，對此格朗讓懷著無私奉獻、虛懷若谷、不求回報的願望予以詮釋。

承諾的危機

這位弗里堡的修生領悟到「天主的眾僕之僕」的社會幅度，坦承守獨身會有的孤獨感。然而，他吐露道，在為教友弟兄姊妹的服務中，他尋找這份家庭的關愛。

格朗讓對日益盛行的「安逸社會」表示擔憂。在這樣的社會中，世俗化現象越來越常見，自我犧牲和長期承諾的重要性日漸衰減。這不僅發生在司鐸職務上，在婚姻生活中也是如此。因此，他籲請人們有勇氣跟隨信仰的道路，在其中找到喜樂，因為「基督會時時刻刻與你同在」。

希望的訊息

儘管回應司鐸或修道聖召的人數減少，人們仍然向經驗豐富的司鐸請益，而且司鐸給人帶來喜樂、為人指點迷津。

格朗讓在最後傳達的訊息中，總結了他多年前在教宗瑞士衛隊體驗到的感受。他說，教會和領受教會職務的人，必須始終在那裡為人服務，因為「你在原本生活中所放棄的一切，將會百倍地還給你」。

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2024 August 10, 13:16
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