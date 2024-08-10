從教宗瑞士衛兵到司鐸：謙遜地服務

現年34歲的格朗讓接受本新聞網採訪，講述了他從身穿教宗瑞士衛隊軍服到戴上羅馬領的歷程。他原先是個訓練有素的士兵，現在以更靈性的方式為教宗和教會效力。

（梵蒂岡新聞網）格朗讓（Didier Grandjean）生長在瑞士弗里堡一個虔誠的教友家庭，他很自然地萌生了服務教會的願望。在完成了教宗瑞士衛隊的新兵訓練後，他於2011年至2019年在梵蒂岡度過軍旅生活。

21歲那年，格朗讓正式入伍。他常在服務中「與朝聖者接觸」，並因他們的深厚信仰而大為感動，從中獲得啟發。他告訴本新聞網，當時，他甚至會在站崗時祈禱和省思。

這份從軍經驗對他的靈修陶成至關重要，促使他走上司鐸的聖召之路。他在這條路上找到歸屬感。

家庭對他修道的支持

雖然格朗讓的家人是熱心教友，但他們剛聽到他要棄俗修道時，仍然感到訝異。這是意料之中的反應。

然而，格朗讓緊接著得到了摯愛的正面回應和支持。這激勵他堅決又有信心地迎向修道的召叫。格朗讓的父親在他入修院前說：「去吧！這是你的道路。」

梵蒂岡城國與教宗瑞士衛隊的關聯性

2023年選舉教宗會議期間，格朗讓體驗到了一個關鍵性的時刻：他親眼目睹教會的偉大和象徵意義，以及教宗方濟各的奉獻。

他那一刻理解到的價值，代表了傳統與創新、安全及榮譽服務。這些是梵蒂岡城國和教宗瑞士衛隊的核心價值。瑞士衛兵與司鐸之間在本質上緊密相連的服務價值，正是紀律和同伴情誼。

格朗讓意識到，堅定不移地獻身於為人服務或投身於一項事業，都需要堅忍不拔的毅力。他指出，「祈禱有如搏鬥」。

無論是作為瑞士衛兵，還是作為修生，啟發格朗讓的都是「天主的眾僕之僕」（Servus servorum Dei）這個稱號。這是長久以來對教宗的尊稱，對此格朗讓懷著無私奉獻、虛懷若谷、不求回報的願望予以詮釋。

承諾的危機

這位弗里堡的修生領悟到「天主的眾僕之僕」的社會幅度，坦承守獨身會有的孤獨感。然而，他吐露道，在為教友弟兄姊妹的服務中，他尋找這份家庭的關愛。

格朗讓對日益盛行的「安逸社會」表示擔憂。在這樣的社會中，世俗化現象越來越常見，自我犧牲和長期承諾的重要性日漸衰減。這不僅發生在司鐸職務上，在婚姻生活中也是如此。因此，他籲請人們有勇氣跟隨信仰的道路，在其中找到喜樂，因為「基督會時時刻刻與你同在」。

希望的訊息

儘管回應司鐸或修道聖召的人數減少，人們仍然向經驗豐富的司鐸請益，而且司鐸給人帶來喜樂、為人指點迷津。

格朗讓在最後傳達的訊息中，總結了他多年前在教宗瑞士衛隊體驗到的感受。他說，教會和領受教會職務的人，必須始終在那裡為人服務，因為「你在原本生活中所放棄的一切，將會百倍地還給你」。

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