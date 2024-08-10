菲西凱拉總主教期許執事：向世人講述那不叫人蒙羞的望德

聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教在第29屆意大利全國執事會議上講話，他期許二百多位終身執事：“如果我們要接受現今福傳的挑戰，就該當知道如何給信德的言語穿上望德的衣服。”

（梵蒂岡新聞網）“先知”蒙召去“給予安慰”；基督徒作為“望德的播種者”，肩負著“保持望德活力”的“責任”，它讓團體在困難及痛苦的時刻“看到出路和解決辦法”。這是聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教在第29屆意大利全國執事會議上向二百多位終身執事講話時，對執事使命做的總結。

先知、望德的播種者

在談到該屆的主題“執事、先知和望德的播種者”時，菲西凱拉總主教首先講到“先知”概念，說“它意義偉大，能夠最好地詮釋執事們蒙召在望德的禧年展開的服務，他們能夠“與心靈對話”，並指出“當走的道路，以充分理解生活中信仰的意義”。其次是望德：在時下，“科學進步與技術充斥於我們日常有關希望的話題”，我們寄望於此，但“不幸的是，這種希望很容易令人失望”，“因為不可能實現而破滅”。

以望德的衣服穿上信德

接著，菲西凱拉總主教講到教宗方濟各頒布的2025年禧年詔書《望德不叫人蒙羞》。他解釋說，“每個實現不了的幻想所帶來的失望，都會成為有用且有益的工具，它將我們的目光引向望德所指的真正目標”。這可以視為“出自天主啟示的一個自由召喚”。

隨後，菲西凱拉總主教指出，為了“迎接我們這個時代福傳的挑戰”，“就該當知道如何給信德的言語穿上望德的衣服。這個禧年要成為實現這一目標的一個絕佳機會”。

最後，他邀請全體與會終身執事於明年2月21日至23日參與禧年的執事活動。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html