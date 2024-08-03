聖座教義部：波多黎各聖山朝聖地始終是朝拜基督的場所

聖座教義部部長費爾南德斯樞機8月1日致函波多黎各卡瓜斯教區主教，對該國聖山朝聖地有關的超自然現象作出澄清及指示。

（梵蒂岡新聞網）“不可否認，‘耶穌的小海倫’（Elenita de Jesús）的形象為波多黎各教會具有巨大的價值，應該激勵人完全奉獻於天主的國”，然而，‘那些喜愛她的人’的動機應該是：視其為只奉獻於天主的典範，避免向她做出敬禮的行為，因為只有耶穌基督的母親才能受到敬禮。如此能避免因曲解其真正的含義而損害了這個寶藏“。這是聖座教義部部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機8月1日寫給波多黎各卡瓜斯（Caguas）教區莫拉萊斯（Eusebio Ramos Morales）主教信中的內容。該信函獲教宗方濟各的批准，它是對該國東南部聖山朝聖地以及對生活在19世紀的女教理傳道員“耶穌的小海倫”有關超自然現象作出的澄清與指示。

不存在超自然現象

在信函中，費爾南德斯樞機表示，在“非常仔細地閱讀了莫拉萊斯主教寄來的文件”後，並考慮到主教“深思熟慮的意見”，為了信友們的信德，認為有必要對聖山朝聖地和所謂的超自然現象作出一個澄清。

因此，費爾南德斯樞機指出：“必須完全避免把‘耶穌的小海倫’的形象與唯一救主、我們的耶穌基督或童貞瑪利亞等同起來。面對任何將‘耶穌的小海倫’認作上主或聖母瑪利亞的試圖，判斷的結果只能是不存在超自然現象。‘耶穌的小海倫’不是童貞瑪利亞。”

“耶穌的小海倫”活出了仁愛和福音的傳報

作出這個澄清後，聖座教義部部長寫道，教理傳道員“耶穌的小海倫”在聖神的推動下，活出了仁愛和福音的宣講，並受到了深愛的在天母親童貞瑪利亞的啟迪。在天主教信仰受到嚴重威脅的時刻，她“與受苦的民眾同在”。人們稱她為“母親”，因為在她身上看到了這些美德：單純、基督徒的美德、生活的簡樸、靈修、講授教理的能力。

避免產生混淆的表述

費爾南德斯樞機強調：“‘耶穌的小海倫’對聖母瑪利亞懷有強烈的虔敬之情。據說，她請人從西班牙帶來一幅童貞聖母聖像；她也建造了幾座奉獻於聖母的小教堂，並推動敬禮加爾默羅聖母。確實，在她的一生中，我們發現她與受苦的基督耶穌密切契合的特徵，並且在她的許多行為舉止中，延續了在天之母瑪利亞的愛。有人說，她很像聖母瑪利亞，也有些人出於過度的虔敬，錯誤地聲稱她就是聖母瑪利亞。費爾南德斯樞機表示，任何對“耶穌的小海倫”的虔敬表達都必須避免讓人覺得她就是童貞瑪利亞。”

讓聖山朝聖地成為朝拜耶穌基督的場所

樞機指出：“‘耶穌的小海倫’的形象向我們講述的是對耶穌基督和瑪利亞的愛、女性的尊嚴、慷慨的奉獻、投入與淡泊的生活。”

最後，費爾南德斯樞機總結道：“天主願意我們，避免一切可能造成混淆的事情，願我們的雙耳和心靈轉向福音。福音必該日復一日地在聖山上迴響，好能使聖山始終是朝拜耶穌基督的一個場所，就如‘耶穌的小海倫’所期望的那樣。"

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