印度病人之痊聖母朝聖地：接納所有人的母親

在慶祝病人之痊聖母節之際，聖座教義部部長費爾南德斯樞機致函印度坦賈武爾教區主教，表示：“這個朝聖地的許多靈性果實也惠及前來朝聖的非基督徒。教宗方濟各讚賞這信德之所。”

（梵蒂岡新聞網）每年有數百萬的朝聖者懷著信德來到印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）瓦蘭卡尼（Vailankanni）的病人之痊聖母朝聖地，“該聖地結出了許許多多靈性的果實，這讓我們認識到天主聖神在那裡持續施展的作為”。這是聖座教義部部長費爾南德斯樞機8月1日，在寫給印度坦賈武爾（Tanjore）教區坦布拉傑(Sagayaraj Thamburaj)主教信中的內容，該信函獲得了教宗方濟各的批准。每年9月是病人之痊聖母朝聖地的朝聖期，該朝聖地歷史可追溯到16世紀。

天主聖神在非基督徒朝聖者中的行動

樞機在信函中強調，所有這一切“也在許多前來尋求慰藉的非基督徒朝聖者身上體現出來。他們中的一些人獲得了疾病的痊癒，許多人找到了平安與希望。無容置疑，聖神也在他們身上施展作為，俯允聖母瑪利亞的轉禱”。樞機接著指出：“這不應被視為宗教融合或混合的一種形式。朝聖地是聖母瑪利亞表達關懷的地方，她接納所有的人，並向那些前來瞻仰她的人展現上主的愛。那些不能領受天主教聖事的人並沒有被拒絕得到“耶穌母親”的慰藉。

教宗讚賞這信德之所

隨後，費爾南德斯樞機寫道：“教宗非常重視朝聖信友的熱心敬禮，因為他們反應了旅途中教會的美，這個教會尋找聖母懷抱的耶穌，並把自己的痛苦和希望放在聖母的心中。”教宗方濟各對這個信德之所表示“極大的讚賞”，在臨近該朝聖地九月的盛大慶典之際，特別向瓦蘭卡尼的所有朝聖者頒賜他慈父的降福。

聖母的首次顯現

根據一個古老的傳說，童貞瑪利亞在16世紀首次顯現給一位送牛奶的男童，請他把牛奶送給她，好讓懷中抱著的聖嬰喝。這男童爽快地答應了，但他後來發現，當他來到客戶那裡時，他的容器中的牛奶一點都沒少。樞機解釋道：“這就是表達慷慨的方式，能夠從自己的貧困中分出一些給他人。這是因為，不必擁有很多才能做慷慨的人，聖母瑪利亞喜愛她子女們的慷慨。”

瑪利亞，眾人的母親的溫柔

最後，這位聖座教義部部長指出，藉著聖母瑪利亞的轉禱，耶穌基督常施展大能，使病人恢復健康。“這不僅關係到身體的健康，還關係到靈魂的健康。因為在聖母瑪利亞的像前，我們認識到耶穌基督所有的愛，這愛能治癒我們的悲傷、焦慮和恐懼。如果我們在瑪利亞面前停下來，即使是信德與愛的短暫時刻，她母性的目光也會讓我們恢復平安。”

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