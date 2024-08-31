佩勒瓦桑的仁慈聖母：一項有益的虔誠敬禮

聖座教義部同意布爾日的總主教對與佩勒瓦桑聖母朝聖地相關的敬禮頒布“沒有任何阻礙”法令。1876年，一名貧窮的女傭埃絲特·法蓋特稱自己看到聖母瑪利亞的多次顯現。

（梵蒂岡新聞網）雖然聖座教義部“目前的常規”並非“就超自然現象或超自然現象和所稱訊息是否源自天主表達意見，但埃絲特對來自童貞聖母瑪利亞的表述具有特殊的價值，讓我們隱約地看到聖神在這靈性經驗中的行動”。

聖座教義部部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機在寫給法國布爾日教區博（Jérôme Daniel Beau）總主教的信函中作了上述表示。這封信函於8月22日由教宗方濟各批准，其中同意繼續舉行敬禮“仁慈聖母”的活動，“沒有任何阻礙”（nihil obstat）。這項敬禮活動始於法國中部小鎮佩勒瓦桑的朝聖地，據稱1876年當地一位名叫埃絲特·法蓋特（Estelle Faguette）的貧窮女傭看到聖母的多次顯現。

推薦這項虔敬活動

教義部部長表明，不僅“對這項靈性活動沒有教義、道德或其它方面的異議”，信友“能以謹慎的方式表達他們的贊同”（《規則》第22條第1款），而且“在這種情況下，已經如火如荼的虔敬活動尤其推薦給那些願意自由參與的人”，因為在這項敬禮中可看到“一段靈性上的樸素、信賴和愛的行程，這將大有益處，而且必會是整個教會的益處”。

埃絲特寫給聖母的信

埃絲特1843年9月12日生於一個極貧困的家庭。為了養活自己和父母，她先後做了洗衣工和女傭。後來她患了重病，生命處在危險中。在這樣的情況下，她決定寫一封情真意切的信給聖母，為她祈求痊癒的恩典，如此她就能繼續供養貧困的父母。

費爾南德斯樞機寫道，她在信中的字句“簡潔明瞭而且謙卑，令人感動。埃絲特陳述了她的疾病造成的痛苦。她沒有誇耀一種認命的基督信仰態度。相反，她解釋了內心對疾病的抗拒，因為疾病打亂了她的人生計劃”。但最終她還是信靠天主的旨意。她只想用僅有的力量幫助父親和母親。“這種對他人的慷慨奉獻，這種用來照顧他人的生命，使聖母深受感動”，她“曉得認出那隱藏在我們言語背後的一切善”。

奇妙的痊癒

根據埃絲特的憶述，1876年2月，她32歲時開始經歷聖母最初的顯現。在第五次顯現時，正如聖母瑪利亞所承諾的，她的病完全痊癒了。埃絲特很清楚所發生的事：聖母藉著她的聖子使她獲得了痊癒。一切都歸功於基督，是基督垂聽了祂母親的轉禱。費爾南德斯樞機強調，“1893年9月8日，布爾日的總主教取得了當時的羅馬宗教法庭的同意，確認這個痊癒為奇蹟”。

帶有基督聖心圖像的聖牌

教義部部長繼續寫道，“佩勒瓦桑的經驗與聖母瑪利亞有關，同時也與基督有強烈的關聯”。因此，“童貞聖母向埃絲特提出的重大要求正是讓她傳播帶有基督聖心圖像的聖牌，而聖母瑪利亞的重大訊息也正是邀請她轉向上主那顆慈愛的心”。向埃絲特展示基督聖心聖牌，聖母瑪利亞說：“我聖子的寶庫早已敞開......我喜愛這虔誠的敬禮。”

埃絲特接受了這份邀請，傳播對上主聖心的敬禮。費爾南德斯樞機表示，“基督的聖心絕不會無動於衷，而是被我們真摯和熱心的祈求所觸動，尤其是祂的母親觸摸祂的聖心時”。埃絲特的一生在諸多考驗、指控和毀謗中謙卑地度過。1925年，她加入多明我第三會。她於1929年8月23日在佩勒瓦桑去世，享年近86歲。

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