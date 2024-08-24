切爾尼樞機：教會的使命是接納和保護移民

聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機近日在巴拿馬參加了北美、中美洲和加勒比海地區主教團召開的關於移民牧靈關懷的會議。他強調，不要對那些尋求庇護和希望的人關閉大門。

（梵蒂岡新聞網）北美、中美洲和加勒比海地區主教團於8月19日至22日在巴拿馬召開關於移民牧靈的會議，旨在共同應對影響該地區複雜的移民危機，並努力採取行動促進移民的人性尊嚴。聖座促進人類整體發展部部長切爾尼（Michael Czerny）樞機出席會議並於8月20日星期二在巴拿馬主教座堂主持彌撒，在講道中他強調，抵達巴拿馬的移民“來自那地獄般”的地方，他們經歷無數危險之後，精疲力竭、飢餓且多病。

以基督徒精神、友愛及人性關懷接納移民

接著，切爾尼樞機將今日移民的處境與以色列子民的歷史作了比較。他表示，以色列子民在梅瑟的領導下，因恐懼而不得不逃亡，並在通往自由的道路上面臨重重障礙。樞機提醒道，今天的移民正在逃離類似的壓迫、虐待、不安全與歧視的處境，他們在旅途中面臨著飢渴、疲憊與疾病。儘管遭遇種種不幸，“如果他們受到基督徒的款待、友愛及人性關懷的接納，那麼所有這些苦難就都不值一提了”。

教會的使命是接納和保護

隨後，切爾尼樞機也提到了移民的不確定狀況。他強調，教會的使命就是在看似不可能的情況下提供幫助：接納和保護那些被迫逃離家園的人。樞機表示，努力發展涵蓋整個美洲地區的移民牧靈工作，體現出了教會希望成為天主工具，為移民建設一個熱情好客及團結一致的環境。

最後，聖座促進人類整體發展部部長切爾尼樞機強調，每次與移民的相遇都是與基督的相遇，基督召喚我們打開我們的大門與心門，“這些可憐的人讓我們得以見到上主的面容”，基督徒團體不要對這些尋求庇護和希望的人關閉大門。

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