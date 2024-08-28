塔格萊樞機談教宗亞洲和大洋洲之行：小教會可以成為我們的榜樣

聖座福音傳播部代理部長在與《信仰通訊社》的對話中，闡述了伯多祿繼承人的這次出訪為何對整個普世教會至關重要。

（梵蒂岡新聞網）四個國家，橫跨兩個大洲，總行程近四萬公里。教宗方濟各的專機將於9月2日從羅馬達芬奇機場起飛，開啓他最為漫長和辛苦的牧靈訪問，橫跨亞洲和大洋洲。然而，羅馬主教的此次遠行並非為了打破記錄。正如聖座福音傳播部初傳福音和新建地方教會部門代理部長塔格萊（Luis Antonio G. Tagle）樞機所言，此行是“在召喚我們的主面前的謙卑舉動”。樞機在與《信仰通訊社》的對話中，強調了伯多祿繼承人在“小小羊群”中的訪問對普世教會的重要性，並且對那些關心世界和平的人來說也具有重要意義。

年近88歲的教宗方濟各即將展開他教宗牧職中最長、最辛苦的旅程。是什麼促使他勇敢面對這一“艱難之旅”？

我記得，其實這個亞洲和大洋洲的訪問早在2020年就已經在計劃中。但隨後新冠疫情爆發，一切被迫中止。我很驚訝的是，聖父重新啓動了這個計劃。這顯示了他對他所稱的“存在的邊緣”的有著父親般的關懷。老實說，我比教宗年輕，但我已經感受到這些長途旅行的艱辛。對他而言，接受這份疲憊是一種謙卑的表現。這並不是為了展示他還能做些什麼。作為見證者，我要說這是在上主面前的謙卑舉動，是對使命的謙卑與服從。

教宗即將訪問的這些教會團體能為整個教會帶來哪些恩典和安慰？

在這些國家，基督徒團體幾乎都是少數群體，是一個“小小羊群”。 在像歐洲這樣的地方，教會仍然享有一定的文化、社會甚至民事的尊重地位。然而，即使在許多西方國家，我們也正在回到作為“小小羊群”的教會這種經歷。在這種情況下，看看東方許多國家的教會如何在微小狀態下行動對我們來說是有益的。在這些國家，耶穌的第一批使徒和門徒們的經歷經常重現。尼泊爾的一位本堂神父告訴我，他的堂區的面積相當於意大利的三分之一，而在這個廣闊的地區，只有5位教友。雖然現在是2024年，但這個背景和經歷似乎與《宗徒大事錄》中的情景相似。這些在東方生活的小小教會可以成為我們的榜樣。

教宗訪問的第一站是印度尼西亞，這是世界上穆斯林人口最多的國家。

印度尼西亞是一個群島國家，在文化、語言、經濟和社會方面存在巨大的多樣性。它也是世界上穆斯林人口最多的國家。聖神賜予印度尼西亞天主教團體的最大恩典之一，就是不否認多樣性的共存。我希望教宗的訪問能夠為不同宗教信徒之間的兄弟情誼帶來新的推動力。

第二站：巴布亞新幾內亞……

巴布亞新幾內亞的教會是一個年輕的教會，但她已經為普世教會奉獻了一位殉道者伯多祿圖羅特（Pietro To Rot），他還是一位要理教員。巴布亞新幾內亞也是一個多元文化的國家，各部落之間時而發生衝突。但在這個國家，差異也可以成為一種財富。如果我們能夠摒棄偏見，即使在部落文化中，我們也能發現接近基督信仰理想的人類價值觀。再說，在巴布亞新幾內亞，有些地方的自然環境保持著原始的純淨。兩年前，我曾到那裡為一座新主教座堂祝聖。我向主教要水喝，他告訴我：“我們可以直接飲用河水，它是可飲用的。”由於他們的部落智慧，他們成功地維持了與自然的和諧，可以直接從河中取水。這是我們所謂的發達國家已經無法做到的事情。

第三站：東帝汶……

教宗訪問印度尼西亞後緊接著訪問東帝汶，這一點非常有意義。這兩個國家曾經歷過爭鬥的歷史，現在卻和平相處。這種和平雖然脆弱，但在兩國的努力下似乎能持久。在那裡，當地教會與政府的關係非常良好。地方政府還支持與教會相關的教育服務。而且我認為，正是教會在獨立戰爭期間成為了人民的一個重要支柱。東帝汶的人民表示，在獨立鬥爭的歲月裡，他們對基督的信仰使他們獲得了力量。

第四站：新加坡

新加坡是世界上最富裕的國家之一，看到一個民族在短短幾年內以有限的資源達到如此專業和前衛的技術水平，真是一個奇跡，這也要歸功於他們的紀律意識。新加坡是一個非常現代化和多元文化的城市國家。新加坡政府保障所有信徒群體的自由，保護他們免受攻擊和不敬行為。違反宗教的行為將受到嚴懲。人們生活在安全之中，遊客也是如此。但需要保持平衡。歷史教導我們，謹慎確保法律的執行不要違背與這些法律理應保護的價值觀。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html