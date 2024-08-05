塔格萊樞機：我們的世界極度需要慈悲與寬恕

聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機8月3日在意大利康科迪亞－波爾代諾內教區慶祝寬恕節並紀念剛恆毅樞機。塔格萊樞機邀請基督徒支持「一個弱者得到扶持、而不被操縱的世界」，在其中「對話勝過報復」，「人人都為眾人的益處作出貢獻」。

（梵蒂岡新聞網）聖座福音傳播部部長塔格萊（Luis Antonio Tagle）樞機8月3日在意大利東北部的康科迪亞－波爾代諾內（Concordia-Pordenone）教區主持彌撒，為寬恕節拉開帷幕。樞機此行也是為紀念剛恆毅（Celso Costantini）樞機。剛公是首位宗座駐華代表、前傳信部秘書長，現在長眠於此，即他出生地的教區。此前，為慶祝上海教務會議百週年，分別於今年5月和6月在宗座傳信大學舉辦了兩次重大的紀念活動。

開啟寬恕節的聖門

塔格萊樞機受到教區主教佩萊格里尼（Giuseppe Pellegrini）的歡迎和陪伴，開啟了寬恕節的聖門。樞機舉揚著福音書，成為首位跨越聖門的人，隨後全體子民依序進入。塔格萊樞機主持了感恩祭，多名共祭的神長包括教區司鐸、賓客和暑期牧靈活動的合作神父。

天主的恩典

塔格萊樞機正是從剛公的榜樣展開省思，緬懷他「對天主慈悲福音的忠信」和他的傳教熱忱，這在今天仍具啟發性。樞機接著談論了禮儀選讀的經文，每一篇都展現出天主慈悲的一面：「我們的世界極度需要慈悲、修和與寬恕，它們帶來和平。唯有天主能賜與這些恩典。」

慈悲的見證人和器皿

我們作為耶穌的門徒，蒙召不僅做「天主慈悲的接受者」，也要做「其真實可靠的見證人和器皿」：「我們從天主那裡領受了很多慈悲，要努力至少傾注一些在我們的弟兄姊妹身上。」

良心省察

聖座福音傳播部代理部長對日常生活進行了省思，敦促眾人做良心省察：我們如何面對那些經歷人生風雨和困惑的人？是憂心忡忡，或者冷眼旁觀？我們如何應對那些對我們提出質疑、挑戰我們立場的青年和批評？是虛懷若谷，或者趾高氣昂、伺機報復？我們如何回應病患、老人、難民，以及與我們不同的人，所發出的求救聲？是同情憐憫，或者裝聾作啞？讓我們向耶穌學習。」

生活準則

塔格萊樞機強調，「天主所彰顯的慈悲，理當成為家庭和基督徒團體內，甚至是國與國之間關係的生活準則」。「請你們想像一個世界，在其中犯錯的人被寬仁地糾正，而不被譴責和毀滅。請你們想像一個世界，在其中弱者得到扶持，而不被操縱。請你們想像一個世界，在其中對話勝過報復。請你們想像一個世界，在其中人人為眾人的益處作出貢獻，而非尋求個人的利益。」

樞機最後總結道：「缺少慈悲，世界就看不見正義、真理、愛與和平。你們要選擇慈悲，傳揚慈悲。你們要活出慈悲。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html