埃爾多樞機：信仰是人生命中最重要的事

匈牙利首席主教、埃斯泰爾戈姆-布達佩斯總主教埃爾多樞機近日接受梵蒂岡媒體的採訪，分享了他個人及教區的信仰生活。

(梵蒂岡新聞網)“信仰是人生命中最重要的事，因此服務他人的信仰、傳播信仰、教導信仰，特別是在禮儀中為信仰服務，是生命中最大的事情。”這是匈牙利首席主教、埃斯泰爾戈姆-布達佩斯總主教埃爾多（Péter Erdő）樞機近日在接受梵蒂岡新聞網採訪時如此表示。在採訪中，他分享了個人的信仰之旅及布達佩斯教區信友的公共信仰生活。

埃爾多樞機首先談到了他的家庭，其信仰來自父母及家人的教導傳承。他說，我小的時候“我們不僅在家祈禱，談論教會的節日，我們也一起進教堂，我的爸爸也給我們講要理”。“我的爸爸是個法學家，但他無法從事自己的專業，因為人們認為他太虔誠了。我的媽媽是一名教師，但不能教書，她也被認為太虔誠了。我們認識到人生命中最重要的事，即信仰為首位。信仰生活是我們生活中最重要的事。”

接著，他談到了他的個人聖召。他說：“如果信仰是生命中最重要的事，那麼服務他人的信仰、傳播信仰、教導信仰，特別是在禮儀中為信仰服務，是生命中最大的事。一個人能做的最重要、最有用的事，也想到為他人的得就而服務，這是我小時候就感受到的主要動機。於是我慢慢地做出了入修院作神父的決定。”

隨後，他談到了個人的祈禱生活。他說：“我的祈禱生活始於高中時期。我總是以聖保祿宗徒致格林多人前書中“愛的讚歌”（l'Inno della Carità）開始新的一天，並以“讚美天主”（Te Deum）聖歌結束這一天。所以祈禱為我每天的生活提供了一個框架。我的靈修神師叮囑我默想一小段聖經的內容，每天不超過10分鐘。”

在談到人們公開的信仰生活時，他說：“在教區，有個人的和公共的信仰生活，每個月的第一個星期六早上十點是玫瑰經祈禱時刻。人們聚集在聖斯德望廣場，跪下誦念玫瑰經。在永援聖母堂，每天早上8點到下午6點明供聖體。在諸聖天使聖堂內，整天24小時朝拜聖體。在克里斯蒂娜堂區，每個月的第一個星期五的下午6點，厄瑪奴耳團體組織晚間祈禱和彌撒，信友也可領受懺悔聖事。另外，每週四晚上8點至週五早上5點，在聖斯德望大殿都有明供朝拜聖體，每天從早到晚都可以辦告解，領受懺悔聖事。還有，每個月的第一個星期六，都會為家庭和青少年舉行玫瑰經祈禱和彌撒。

在結束訪談時，這位匈牙利的首席主教談到了該國的第一位基督徒國王。他說：聖斯德望國王把他的王冠和他的王國奉獻於聖母瑪利亞，根據古老的傳承，匈牙利是第一個奉獻於聖母的國家，因此，聖母瑪利亞是匈牙利國家和人民的主保。最後，埃爾多樞機說道：“令人高興的是，也有許多其他民族也奉童貞聖母瑪利亞為他們的主保，因為我們世界上眾多的民族擁有同一的母親。”

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