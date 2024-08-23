門東薩樞機參觀阿根廷布宜諾斯艾利斯相遇學校所在地

聖座文化教育部部長門東薩樞機前往阿根廷布宜諾斯艾利斯31區，參觀教宗方濟各創立的國際組織相遇學校，聆聽了青年和教師的見證。

（梵蒂岡新聞網）聖座文化教育部部長門東薩樞機8月21日出人意料的前往阿根廷布宜諾斯艾利斯31區貧民區，參觀了相遇學校歷史性總部。這個國際教育運動是由教宗方濟各在他牧職之初創建的。樞機在那裡與相遇學校的創始人德爾科拉爾（José María del Corral）和帕爾米耶羅（Enrique Palmeyro） 進行了交談。這兩位創始人在貝爾格里奧樞機擔任布宜諾斯艾利斯總主教的時期，開始在此將不同宗教和社會階層、公立和私立學校的學生和教師聚集在一起，為能有助於在2001年危機後推動相遇文化。

相遇學校的一份公告指出，門東薩樞機也聆聽了在阿根廷各地參加體育和文化活動的不同青年的見證。他對這次相聚表示感謝，並表達了他來到一個大家庭中的喜悅。他說，感受這種共同生活的氣氛、注視他們的眼睛、聆聽他們的渴望，這喜悅勝過千言萬語。此外，樞機還表示，遵照教宗方濟各的任命，他感到有責任繼續為相遇學校從事的教育和文化工作提供幫助。

門東薩樞機接受相遇學校團體的青年的邀請，在青少年製作的表達他們夢想和痛苦的壁畫上畫上一筆，他們要求這位聖座部長以繪圖方式來表達他生命中作出的最艱難的決定。

位於布宜諾斯艾斯31區的相遇學校歷史性總部於2018年由教宗方濟各通過視頻會議揭幕，這裡舉辦過各種文化、藝術和體育活動，比如排球和拳擊等不同的活動，科隆劇院的戲目也曾在這裡演出。相遇學校目前已遍佈五大洲70個國家。教宗方濟各9月4日牧靈訪問印尼期間，將為東南亞地區首個相遇學校主持開啟典禮。

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