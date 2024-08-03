杜埃希宗主教榮列真福品：為公益效勞的牧者

聖座封聖部長塞梅拉羅樞機在黎巴嫩，為安提約基雅馬龍尼禮宗主教杜埃希主持冊封真福彌撒，1.3萬名信友踴躍參禮。樞機指出，宗主教秉持牧者胸懷和大公精神行愛德，熱愛教會並深具普世手足情誼的意識。

（梵蒂岡新聞網）安提約基雅馬龍尼禮宗主教杜埃希（Stefano Douayhy）「深具教會普世性的意識，秉持大公精神行愛德」，儘管因為「與基督信仰其他教派和伊斯蘭教的關係」，處境「往往艱難」。聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機8月2日代表教宗方濟各在黎巴嫩天主教馬龍尼禮宗主教府為杜埃希宗主教主持冊封真福彌撒，並以這一席話讚揚了這位新真福。

安提約基雅馬龍尼禮宗主教杜埃希出生於1630年8月2日，2008年蒙本篤十六世教宗宣布為可敬者。塞梅拉羅樞機在冊封真福彌撒中稱杜埃希宗主教是個「為他的羊群受苦的好牧者」；他效法基督，「竭盡所能使羊群成長，捍衛他們、保護他們」。反觀今天，「有些人在為公共福祉服務時，想的卻是自己的好處」。

領導馬龍尼禮信徒超過30年

杜埃希宗主教樹立德表，「秉持牧者胸懷行愛德」，「熱愛教會」，「深具普世手足情誼的意識」。他踐行使命，帶領馬龍尼禮教會超過30年，那段歲月因內部失和與外界迫害而艱辛困難。樞機表示，杜埃希宗主教「連一天安穩、寧靜的日子」都沒過上，而且他多次被迫離開宗主教府，去其他更安全的地方尋找棲身之地，生活條件經常很困難。

學識淵博且關懷窮人

杜埃希宗主教不僅一生投入知識領域的工作，也獻身於援助最貧苦的人。封聖部長強調，這位馬龍尼禮宗主教效法「福音中的善牧，以耶穌為榜樣和參照點」。他不單單是個牧者，「更是個好牧者」，不同於厄則克耳先知說的那些牧者「非但沒有牧養羊群，反倒只知牧養自己」（參閱：則卅四2）。

此外，新真福杜埃希宗主教也是個小心謹慎、有外交智慧的人。他寫給法王路易十四的信函便是一個明證：宗主教在信中「陳述了他子民的所有苦難，請國王將他們保護在其羽翼下」。這足以證明宗主教敏銳過人、虛懷若谷。

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